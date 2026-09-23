Vota y opina: ¿Crees que la diputada del PP Ana Vázquez ha sido justamente expulsada del Congreso tras exhibir un espray de gas pimienta?
ESPAÑA
La presidenta de la Cámara Baja le pidió que abandonase el hemiciclo por «portar un arma prohibida». La diputada de los populares asegura que el aerosol «estaba vacío»23 sep 2026 . Actualizado a las 11:52 h.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la diputada gallega del PP Ana Vázquez por exhibir un «arma», un espray de gas pimienta, durante la sesión de control al Gobierno. Vázquez había mostrado el bote mientras reprochaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en Ceuta mujeres y niños se muevan por la ciudad con este tipo de aerosoles «en el bolsillo».
La expulsión se produjo al terminar la respuesta de Marlaska. Armengol, en aplicación del artículo 101 del Reglamento del Congreso, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por «portar un arma prohibida»: «Lo que no dejaríamos hacer a nadie, no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles», señaló la presidenta. En un primer momento, Vázquez se negó a abandonar la sala, pero finalmente salió del hemiciclo tras las reiteradas advertencias de Armengol. Ya en el pasillo, la diputada defendió su actuación: «Esto no es un arma. Además, estaba vacío», afirmó, y reconoció su sorpresa por la expulsión: «No era la reacción que me esperaba». Y tú; ¿crees que ha sido justamente expulsada?
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