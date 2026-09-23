Vivas agita las dudas sobre el papel del Gobierno en la crisis de Ceuta

Gonzalo Bareño. MADRID / LA VOZ

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Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijoo durante un acto en Madrid el pasado 7 de septiembre.
Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijoo durante un acto en Madrid el pasado 7 de septiembre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El PP cree que el presidente del Gobierno no permite que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visite la ciudad autónoma

23 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva el tono de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos mandatarios mostraron buena relación en la única visita que el jefe del

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