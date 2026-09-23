Vivas agita las dudas sobre el papel del Gobierno en la crisis de Ceuta

Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijoo durante un acto en Madrid el pasado 7 de septiembre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva el tono de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos mandatarios mostraron buena relación en la única visita que el jefe del