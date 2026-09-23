Tranquilidad en las fronteras de Ceuta y Melilla pese a las llamadas a una nueva incursión masiva

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, en Ceuta, en donde la jornada transcurrió con normalidad. MARCOS MORENO / EUROPA PRESS

Tras la llamada en las redes a una nueva entrada masiva este miércoles, la jornada, en la que se celebraron las elecciones legislativas en el país vecino, discurrió con tranquilidad gracias al aumento de la vigilancia tanto en España como en Marruecos. La frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y la española Ceuta amaneció blindada por fuertes medidas de seguridad en ambos territorios. Las fuerzas de seguridad marroquíes desplegaron el dispositivo en la frontera, pero también en las carreteras que conducen desde las vecinas Tánger y Tetuán hacia Castillejos. Marruecos desplegó un fuerte dispositivo en el paso fronterizo, que incluye camiones con cañones de agua, pero ayer hubo escaso movimiento y no se produjo ningún intento de entrada masiva.

En la zona española, varios furgones de la Policía Nacional y vehículos de la Guardia Civil se desplegaron desde primera hora de la mañana. La Policía Nacional incrementó el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzó la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

Falsa alarma en Melilla

La tranquilidad fue también la nota dominante en la frontera entre España y Marruecos en Melilla, donde también se habían realizado llamadas a una entrada, con una notable presencia policial, y no se registraron intentos de entrada irregular a pesar de los llamamientos en redes para este miércoles. La jornada discurrió con normalidad en el perímetro fronterizo, y también en el paso de Beni-Enzar y el Dique Sur, dos de los puntos más vulnerables en el repunte de presión migratoria que sufrió Melilla los días 30 y 31 de julio, poco después de comenzar la crisis de Ceuta.

En torno a las 6.00 horas se produjo el único momento de tensión de la jornada, cuando se recibió una alerta ante la posibilidad de que un numeroso grupo de ciudadanos marroquíes tratara de aproximarse al perímetro fronterizo. Finalmente, según fuentes policiales, ninguno de los posibles participantes llegó a acercarse a la valla de Melilla y no se produjo ningún intento de entrada.