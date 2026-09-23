Técnicos de Hacienda piden aclarar por qué Zapatero conservó joyas recibidas como presidente

El expresidente Zapatero abandonando la Audiencia Nacional, el pasado 17 de junio, tras tomar declaración. Borja Sánchez-Trillo (Efe)

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero debe explicar cuál fue el destino de las joyas que, según ha trasladado al juez, recibió como obsequio del entonces rey de Arabia Saudí y por qué acabaron formando parte de su patrimonio particular.

En un comunicado difundido este miércoles, Gestha sostiene que, si las joyas le fueron entregadas en su condición de presidente del Gobierno, en el marco de las relaciones internacionales y en representación de España, Rodríguez Zapatero debe explicar por qué no las cedió al patrimonio del Estado.

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Los Técnicos de Hacienda recuerdan que en el 2005, durante su mandato, se aprobó un Código de Buen Gobierno que establecía criterios sobre los regalos recibidos por los miembros del Gobierno y contemplaba que los obsequios de «mayor significación de carácter institucional» pudieran incorporarse al patrimonio del Estado.

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Gestha añade que, si la documentación que aporte Zapatero acredita que las joyas fueron un regalo recibido en el 2007, la investigación penal relacionada con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estaría afectada por la prescripción. También recuerda que la tenencia de las joyas puede tener incidencia en el Impuesto sobre el Patrimonio si no fueron declaradas.

En este punto, los técnicos consideran no obstante muy improbable que pueda existir un delito fiscal vinculado al Impuesto sobre el Patrimonio. Así, explican que para alcanzar el umbral penal de 120.000 euros de cuota presuntamente defraudada, el valor de las joyas tendría que superar los 3,4 millones de euros y el patrimonio individual, una vez descontadas las deudas, los 10,7 millones de euros, según los supuestos manejados por Gestha.