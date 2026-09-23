El nuevo llamamiento para asaltar Ceuta se diluye, por el momento, ante una frontera blindada

Aspecto que presentaba esta mañana el paso fronterizo de El Tarajal en Ceuta Marcos Moreno | EUROPA PRESS

El Tarajal amaneció este miércoles bajo una calma vigilada. Desde primera hora, los vehículos cruzan el paso fronterizo con normalidad y no se aprecian concentraciones relevantes ni en Ceuta ni en el lado marroquí, según han informado a este periódico fuentes de la seguridad del Estado. Tampoco hay movimientos junto al espigón de Benzú. Después de varias semanas de mensajes que anunciaban una nueva entrada masiva para este 23 de septiembre, la noche transcurrió sin incidentes. La amenaza, sin embargo, sigue activa y nadie -ni mucho menos- da todavía la jornada sin sobresaltos por cerrada.

La aparente tranquilidad contrasta con el despliegue preparado por el ministerio del Interior alrededor de la frontera. Varios furgones de la Policía Nacional y vehículos de la Guardia Civil han tomados posiciones desde las 7.30 horas, aunque el dispositivo había comenzado a reforzarse durante la noche. Fuentes del operativo consultadas por este periódico explicaron que la vigilancia se mantendría durante toda la jornada, pendiente tanto de las convocatorias difundidas en redes como de cualquier desplazamiento que pudiera detectarse al otro lado.

La Policía Nacional incorporó 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial. La Guardia Civil activó tres pelotones de los Grupos de Reserva y Seguridad: 120 efectivos adicionales cubrieron la noche y otros 90 debían hacerlo durante el día, sumados a la dotación ordinaria. Interior duplicó además la capacidad de vigilancia aérea con dos drones y un helicóptero. El objetivo era disponer de información en tiempo real y reaccionar antes de que una eventual concentración llegara al perímetro.

Fuentes de la seguridad del Estado rebajaban a primera hora el riesgo inmediato, aunque insistían en la cautela. No existía una hora única, un lugar de reunión claramente fijado ni una dirección reconocible detrás del llamamiento. Los servicios de Información llevaban días intentando separar la propaganda, los mensajes repetidos y la verdadera capacidad de movilización. Un grupo privado de Facebook vinculado a estas convocatorias supera los 91.000 miembros, una magnitud llamativa que no equivale a otras tantas personas dispuestas a desplazarse hasta Castillejos.

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El llamamiento, en realidad, tampoco había nacido en su origen para este miércoles. Durante los primeros días de agosto, varios grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram comenzaron a señalar el 15 de agosto como fecha para repetir la entrada masiva de finales de julio. El despliegue preventivo a ambos lados y las dudas sobre las posibilidades de éxito llevaron después a aplazar el intento. El 23 de septiembre apareció como alternativa por coincidir con las elecciones legislativas marroquíes, bajo la idea de que parte de las fuerzas de seguridad del país vecino estaría ocupada con la jornada electoral.

Como ya ocurrió en la convocatoria fallida de mediados de agosto, el papel disuasorio de las fuerzas desplegadas por Rabat está siendo clave, según explican mandos del operativo español. Marruecos mantiene desde hace horas controles en los accesos hacia Castillejos y Bab Sebta y no ha permitido que se formasen grupos numerosos cerca del paso. Su actuación vuelve a ser el factor decisivo. El 15 de agosto, Rabat ya demostró que podía cortar desplazamientos lejos del perímetro cuando desplegó sus fuerzas de seguridad y unidades militares y desactivó la convocatoria antes de que llegara a rozar la frontera.

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Ese antecedente pesa tanto como el del 30 y 31 de julio, pero por razones opuestas. Entonces, unas 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta mientras las fuerzas marroquíes permanecían inicialmente pasivas. Los documentos desclasificados confirmaron después que el Centro Nacional de Inteligencia había advertido el 29 de julio de convocatorias para acceder por mar y por la valla. La información llegó también a los servicios secretos marroquíes alrededor de diecisiete horas antes de que comenzara el colapso.

Aquella avalancha dejó la ciudad desbordada, miles de personas aún por atender y una crisis política y judicial que permanece abierta. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón investiga en las diligencias 64/2026 una actuación que ha descrito como organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales. Entre las cuestiones bajo examen figura precisamente qué avisos recibió cada organismo y cómo respondió antes de que el perímetro quedara roto.