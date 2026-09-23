Un muerto y 13 heridos en el incendio de una residencia de Barcelona

Borja Sánchez-Trillo | EFE

Una persona ha fallecido y otras 13 han resultado con lesiones menos graves por inhalación de humo en un incendio declarado este martes por la noche en la primera planta de una residencia sociosanitaria situada en la localidad barcelonesa de L'Ametlla del Vallès, según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Por este incendio se han visto afectadas un total de 78 personas, y de las 13 personas atendidas seis han sito trasladadas al hospital de Granollers, 4 al hospital de Mollet del Vallès y 3 al hospital de Sant Celoni, todos en la provincia de Barcelona. Las otras 64 personas presentaban lesiones leves y su estado no ha requerido ser trasladadas a centros sanitarios.

Los Bomberos de Cataluña han informado en X de que han sido alertados del incendio en la residencia sobre las 22:30 horas del martes y que, en un principio, han sido activados nueve vehículos, que fueron ampliados hasta un total de 13. El fuego, ya extinguido, afectó a varias habitaciones de la primera planta y, como medida preventiva, se han desalojado a todas las personas de las dos primeras plantas, de un total de 80 usuarios y seis trabajadores que había en la residencia.

La mayoría de residentes han sido, en un primer momento, evacuados de la primera y segunda planta y trasladados a una zona segura y libre de humos situada en la planta baja de la misma residencia, mientras que en la tercera planta ha llegado algo de humo, aunque la situación ha sido controlada y los usuarios han quedado confinados en las habitaciones.

Finalmente, han informado Bomberos de Cataluña, de la primera planta han quedado confinadas ocho personas, algunos de ellos de la segunda y todos los residentes de la tercera. Los bomberos han repasado los puntos calientes, ventilado las instalaciones y revisado las habitaciones de todas las plantas.

De los 13 vehículos que han intervenidos, siete son camiones de agua, una autoescala y cinco vehículos ligeros. Por este suceso, Protección Civil, activo el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT), que ha desactivado en la mañana de este miércoles.