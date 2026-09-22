Sánchez pide «respuestas» a Marruecos por los fallos en el control de la frontera

Militares desplegados en el centro de la ciudad de Ceuta un día antes de las elecciones en Marruecos. ROBERTO RUIZ / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este martes en una entrevista en CNN tras asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, que hubo fallos en la frontera de Ceuta y afirmó que, a pesar de que la cooperación con Marruecos es buena, el Gobierno ha pedido explicaciones a Rabat por la entrada masiva de 70.000 personas el pasado 30 y 31 de julio. «Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló», señaló.

Es la primera vez que el jefe del Ejecutivo admite fallos. Sánchez dijo esperar que haya «acciones y respuestas» en Marruecos, al tiempo que criticó la «insolidaridad» de algunos socios europeos. Se quejó de que algunos aliados de España en la UE no mostraron solidaridad con España tras estos sucesos mientras su Gobierno sí lo hizo en crisis pasadas como la de Lampedusa o ante el cuestionamiento de la soberanía de Groenlandia por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

«Necesitamos tener una relación positiva con Marruecos», señaló, pero tienen que volver «la mayoría» de las personas que todavía están en Ceuta. «Vamos a garantizar el control de la frontera pero respetando los derechos humanos. Haremos el trabajo con dignidad», recalcó,respondiendo que «los inmigrantes no son ganado, sino humanos».

La posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva de inmigrantes este miércoles, alentada en redes sociales de Marruecos, ha llevado al Ministerio del Interior a reforzar la protección en las fronteras de Ceuta y Melilla con el despliegue de 324 agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las llamadas a un nuevo intento de entrada ilegal se producen por el hecho de que este miércoles se celebran las elecciones legislativas en Marruecos.

El Ministerio del Interior ha activado de forma específica a 180 agentes de la Policía Nacional y 144 efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS). El ministro Fernando Grande-Marlaska asegura que el Gobierno mantiene contactos y coordinación permanente con las autoridades de Marruecos, que también ha blindado y reforzado significativamente los controles de seguridad en su lado de la frontera. Esos controles son especialmente intensos en la zona de Castillejos (Fnideq, en su denominación marroquí) para contener cualquier posible aproximación masiva.

Los convocantes, al igual que sucedió en el intento del 30 de julio, cuando se celebraba la fiesta del Trono y los agentes descuidaban por ello la vigilancia de la frontera, consideran que en esta ocasión puede suceder lo mismo, al estar las fuerzas de seguridad más pendientes de mantener el orden durante la celebración de los comicios.

El Gobierno estima, sin embargo, que las autoridades marroquíes están dispuestas en esta ocasión a impedir cualquier intento de traspasar la frontera de forma ilegal. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró que Rabat está comprometido a «hacer todo lo necesario» para evitar que se vuelva a producir este 23 de septiembre una avalancha de inmigrantes sobre Ceuta y tampoco en Melilla.

El precedente del 15 de agosto

Albares confirmó que él mismo ha pedido «un refuerzo presencial de agentes, tanto en torno a Ceuta como en torno a Melilla», ante la difusión de mensajes llamando a una invasión del territorio español.

No es la primera vez que se actúa frente a un nuevo intento de llegada masiva desde el pasado 30 de julio. Según explicó el ministro, «el 15 de agosto hubo un despliegue policial que impidió que un nuevo bulo, una nueva desinformación para un nuevo salto sobre Ceuta tuviera éxito», desarrollándose la jornada con normalidad. De cara a lo que pueda suceder hoy, el Gobierno trabaja para que «el día 23 vuelva a ser un fracaso para esas mafias que ponen en riesgo la vida de personas que de manera desesperada quieren mejorar su vida y escogen el camino erróneo». Unas declaraciones en las que el Gobierno evita de nuevo cualquier referencia a la posible implicación de Marruecos en lo sucedido el pasado 30 de julio.

El portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), dijo esperar que la frontera del Tarajal esté «protegida» y se hayan adoptado las «medidas pertinentes» ante los llamamientos a nuevas entradas masivas a Ceuta y Melilla para hoy.