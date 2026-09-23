La Fiscalía del Supremo archiva las denuncias contra Ayuso por el ático de lujo porque se basan en «hipótesis elucubrativas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio | EUROPA PRESS

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias abiertas a raíz de tres denuncias presentadas por particulares contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra por parte de Planifica Madrid del ático de General Martínez Campos por 6,3 millones de euros. El ministerio público no aprecia en esos escritos base suficiente para sostener una investigación penal contra la dirigente madrileña por prevaricación y malversación. Este archivo no afecta a la causa abierta en Madrid, donde siguen las diligencias por la compra de Planifica de ese controvertido inmueble cuyo uso todavía no se ha aclarado.

El decreto, firmado por la fiscala Ángeles Garrido, cuestiona de forma directa la construcción de las denuncias. Según sostiene, los escritos parten de noticias publicadas y, a partir de ellas, levantan «hipótesis elucubrativas» e «inferencias» demasiado abiertas para justificar diligencias contra Ayuso. La fiscala señala además que no se aporta «dato alguno» que permita individualizar una conducta concreta de la presidenta en la operación.

El razonamiento pone el foco en esa falta de elementos directamente atribuibles a Ayuso. El ministerio público recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Supremo sobre las denuncias construidas exclusivamente a partir de informaciones periodísticas y considera que la referencia a la compra de una vivienda de lujo por una empresa pública no basta para abrir una investigación penal sin indicios concretos sobre una actuación presuntamente delictiva.

El archivo afecta a estas tres denuncias y no cierra el frente judicial abierto en Madrid. En la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, continúan las diligencias previas 2317/2026, abiertas por un posible delito de prevaricación administrativa. Figuran como denunciantes Iustitia Europa, Más Madrid y el PSOE, mientras que Planifica Madrid aparece como denunciada. El 3 de septiembre, la magistrada Rosario Espinosa Merlo incorporó los escritos de esas partes, ordenó formar piezas separadas con la documentación aportada y remitió las actuaciones a la Fiscalía para que informara sobre la competencia del órgano judicial.

Tampoco es el primer archivo fiscal relacionado con el asunto. El 10 de agosto, la Fiscalía Provincial de Madrid cerró unas diligencias de investigación preprocesal en las que había agrupado comunicaciones de particulares y del PSOE, pero entonces la razón fue distinta: los mismos hechos estaban ya siendo investigados judicialmente. El Ministerio Público remitió los escritos y la documentación al juzgado para evitar una investigación paralela.

La polémica nació con una compra que hasta finales de julio había permanecido fuera del foco público. Planifica Madrid comenzó a moverse el 3 de febrero, cuando firmó un acuerdo de confidencialidad con la inmobiliaria; el 13 de febrero llegó la tasación, el 27 se suscribieron las arras y el 14 de abril la empresa pública cerró la adquisición por 6,3 millones de euros. Era un ático residencial de lujo en General Martínez Campos, en pleno Chamberí, adquirido tras una búsqueda de una vivienda amplia y con gran terraza. La tasación había fijado su valor en algo más de 6,24 millones.

Las explicaciones sobre para qué quería realmente la Comunidad aquel inmueble llegaron casi tres meses después de comprarlo. El 2 de julio se redactó la memoria que lo definía como un espacio institucional «de carácter residencial», con zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades, responsables autonómicos o situaciones de crisis. El 7 de julio llegó el informe técnico y el 9 la propuesta formal de arrendamiento. El 27 de julio, la Comunidad autorizó el alquiler a Planifica por 3.000 euros al mes durante diez años, con 15 meses de carencia y un máximo de 315.000 euros, y Planifica terminó de firmar el contrato el 28 de julio a las 12.10.

El punto de inflexión llegó el 29 de julio, cuando la compra del ático salió a la luz pública. Apenas unas horas después comenzó a desmontarse una operación administrativa que llevaba semanas tramitándose. El 30 de julio, a las 10.32, Presidencia ordenó cancelar el documento contable y la Consejería de Economía dejó sin efecto la autorización del alquiler alegando la «desaparición de la necesidad» que lo había justificado. Entre la firma de Planifica y la marcha atrás habían transcurrido solo 46 horas y 22 minutos. El expediente no explica qué cambió en ese intervalo ni cómo una necesidad presentada como institucional y duradera dejó de existir justo después de hacerse pública la adquisición.

Ese mismo 30 de julio, un día después de conocerse la compra, el Gobierno regional anunció además que vendería el ático y vinculó los futuros ingresos a la reconstrucción de los municipios de la Sierra Oeste afectados por los incendios. El inmueble salió después al mercado por cerca de 6,7 millones, unos 400.000 euros más de lo que Planifica había pagado el 14 de abril, pero la venta quedó desierta. En septiembre, Comunidad y Planifica acabaron formalizando por mutuo acuerdo la resolución del alquiler. En apenas cinco meses, el ático había pasado de una compra pública de 6,3 millones a convertirse en futura sede, alojamiento institucional, inmueble arrendado a la propia Comunidad y, tras hacerse pública la operación, vivienda puesta a la venta sin comprador.