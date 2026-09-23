El Ejecutivo aprueba ampliar el espigón del Tarajal 55 días después del asalto

Vista del espigón del Tarajal. Jon Nazca | REUTERS

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska dio ayer luz verde a la ampliación del espigón de la playa de El Tarajal, el mismo que los migrantes suelen bordear a nado para entrar a territorio nacional desde Marruecos. Además, se instalará un «balizamiento permanente» que sustituirá a la barrera flotante provisional.

Según el plan de Interior, habrá una primera fase de prolongación de 15 metros del espigón en el que se colocará una malla antitrepa y otra submarina para impedir el paso subacuático. En una segunda fase, la ampliación alcanzará los 100 metros de longitud mediante un dique vertical. Las obras costarán en total siete millones de euros. El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, había denunciado que el sistema de boyas destinado a prevenir más entradas se hundía mucho, e Interior remarcó que el sistema de balizas nuevo «servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción». Las obras aún tienen que contar con el visto bueno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de otros organismos estatales como los ministerios de Transportes y Defensa, Capitanía Marítima y la Dirección General de la Marina Mercante.

Sin la «españolidad»

En la arena política también hubo batacazo para el órdago de la oposición contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados rechazó ayer llevar a la Cámara Baja una iniciativa de Vox sobre la «plena e indiscutible» soberanía española de Ceuta, Melilla las islas Chafarinas, del Perejil y Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera. La proposición no de ley fue rechazada gracias al voto en contra del PSOE, Junts, ERC, Bildu y Podemos y la abstención del PP.

Los de Santiago Abascal buscaban no solo la reiteración de la españolidad de dichos territorios, sino también el cese de las reclamaciones de dirigentes marroquíes de dichos territorios o la «incompatibilidad» con el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.

También trascendió que los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio, cuando comenzó la llegada masiva de inmigrantes, y el 14 de septiembre, con un número total de víctimas de 39: un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores.

Convocan una manifestación para este sábado en Madrid de apoyo a los ceutíes

El PP participará en la segunda manifestación en defensa de Ceuta y la exigencia de elecciones este sábado, una protesta convocada por Sociedad Civil Española. El secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó a través de la red social X que su formación participará en la marcha. «España sufre un Gobierno peligroso para la democracia y nos sumamos a esta iniciativa para denunciarlo, una vez más», apuntó el número dos de Alberto Núñez Feijoo.

El pasado 2 de septiembre, el Día oficial de Ceuta, miles de personas salieron a la calle para mostrar su apoyo a la ciudad, una movilización organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El portavoz de Vox, José Manuel Fúster, llamó a la participación en la Marcha por la Dignidad desde la Plaza de Cibeles hasta el Arco de la Victoria.