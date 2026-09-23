Detenida en Madrid la pareja del arquitecto Josep Juanpere, fallecido en Baqueira

Imagen de archivo de los Mossos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a quien fuera la pareja del arquitecto Josep Juanpere, que falleció en Viella, Valle de Arán, las pasadas Navidades. La policía autonómica relaciona a la mujer con la muerte de Joanpere en el marco de la investigación abierta por el juzgado de instrucción de Viella ha declarado secreta.

La causa permanece bajo secreto y, por ahora, no han trascendido ni los indicios concretos ni las circunstancias en las que se habría producido la muerte. No ha trascendido por tanto si los indicios de criminalidad que han llevado a la detención en Madrid de esta la mujer de 65 años se remiten a la omisión de auxilio o a comportamientos penales más graves.

Juanpere falleció el pasado 26 de diciembre en su segunda residencia, cuando pasaba las vacaciones de Navidad con su pareja. La autopsia determinó inicialmente que la causa de la muerte fue una crisis coronaria y que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Pero las incongruencias observadas en el comportamiento de la pareja del fallecido llevó a la justicia a abrir una investigación sobre lo sucedido. Investigación que ha desembocado, nueve meses después, en la detención de este miércoles.

Josep Juanpere era un arquitecto reconocido, fundador de GCA Arquitectes, y muy bien relacionado con la alta burguesía catalana. Suyas son las dos sedes de Quatrecasas Abogados en Madrid y Barcelona, y la de Corporación Puig en Hospitalet del Llobregat, entre otros edificios corporativos emblemáticos.

Comportamiento sospechoso

El 24 de diciembre, el arquitecto fallecido ya acudió a urgencias en el Hospital de Viella, pero fue dado de alta a primera hora del día de Navidad. El día 26, Juanpere fallecía en su domicilio en extrañas circunstancias. El forense responsable del caso realizó una autopsia en profundidad dadas las extrañas circunstancias de la muerte y el hecho de que había acudido 36 horas antes a urgencias hospitalarias.

Pero a los Mossos les llamó también el comportamiento de su pareja. De hecho, la policía autonómica se personó en el apartamento de Joanpere a petición de un sobrino del arquitecto, extrañado por la falta de respuesta de su tío. El 26 de diciembre su sobrino, que llevaba horas intentando dar con Juanpere, se presentó en el apartamento y encontró al arquitecto fallecido y a la mujer, que no había llamado a emergencias, muy alterada.