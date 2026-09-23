Armengol expulsa a la diputada gallega del PP Ana Vázquez por exhibir un espray de gas pimienta en el Congreso

La diputada gallega Ana Vázquez, enseñando un bote de gas pimienta en el Congreso J.J. Guillén | EFE

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la diputada gallega del PP Ana Vázquez por enseñar un «arma», un espray de gas pimienta, durante la sesión de control al Gobierno. Ha sido tras la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Pleno del Congreso, donde ha respondido a las preguntas de la diputada del PP que le ha reprochado que en Ceuta las mujeres y niños se mueven por la ciudad con un espray de gas pimienta en el bolsillo.

En ese momento, la diputada ha exhibido un bote de gas pimienta para ilustrar su pregunta y recriminar a Marlaska que esa es la nueva normalidad que se ha impuesto en Ceuta. El pleno ha continuado con la pregunta del diputado de UPN Alberto Catalán y ha sido al finalizar la réplica de Marlaska cuando la presidenta del Congreso ha interrumpido la sesión para pedir, en virtud del artículo 101 del reglamento de la Cámara, que la diputada Ana Vázquez saliera del hemiciclo, al portar un arma prohibida: «Lo que no dejaríamos hacer a nadie, no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles, le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado», ha sentenciado la presidenta.

En un primer momento, Vázquez se negaba a salir del hemiciclo, la presidenta de la Cámara le ha repetido en reiteradas ocasiones que mostrar un arma no estaba permitido en democracia, y finalmente la gallega ha abandonado la sala. Ya en el pasillo, ha defendido su actuación ante los periodistas: «Esto no es un arma. Además, estaba vacío», ha asegurado la diputada, que también ha reconocido su sorpresa por la decisión de la presidenta del Congreso: «No era la reacción que me esperaba».

La sesión de control se ha reanudado, centrada en Ceuta. En su turno de palabra, el portavoz parlamentario del PP Borja Sémper ha defendido a Vázquez, y ha señalado que «un espray pimienta no es un arma sino un instrumento de defensa».