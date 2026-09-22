Zapatero alegará que las joyas se las dio el exrey saudí Bin Abdulaziz en el 2007

Zapatero, durante un mitin del PSdeG en Lugo, en el 2023. REBECA FERNANDEZ

Aunque José Luis Rodríguez Zapatero no explicó el origen de las joyas encontradas en su despacho —valoradas en 1,3 millones de euros—, varios medios han apuntado que alegará que son un regalo de Arabia Saudí. Más concretamente, dirá que Abdalá bin Abdulaziz, exrey del país oriental fallecido en el 2015, se las obsequió a la mujer del expresidente socialista, Sonsoles Espinosa, durante una visita oficial en el 2007. El matrimonio habría recibido las alhajas a través del departamento de protocolo y las habría guardado sin conocer su valor real, en una época en la que no existía obligación legal de declararlas.

Hasta el momento, y a la espera de una explicación, el instructor le imputa al expresidente del Gobierno los delitos de contrabando y de fraude fiscal porque las joyas no figuran en ninguna de sus declaraciones de la renta. De hecho, el lunes le dio tres días para que aclare la cuestión, ya sea en una nueva comparecencia o presentando un escrito a través de su defensa.

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La Fiscalía Anticorrupción, paralelamente, dio este martes el paso que hasta ahora no había dado en el caso Plus Ultra: acusar directamente a Zapatero de haberse valido personalmente de sus dos hijas —y no solo de la empresa de ambas— para el cobro de las presuntas mordidas que se investigan por las gestiones realizadas para conseguir el rescate público de la aerolínea. En un informe fechado el pasado 16 de septiembre, el ministerio público sostiene que existen «indicios» sobre el expresidente, Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa relacionados con esos pagos por las supuestas influencias ejercidas para que Plus Ultra obtuviera los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno en marzo del 2021.

El salto no es menor. Anticorrupción había pedido ya en junio que las dos hijas de Zapatero declararan como investigadas, pero entonces la sospecha giraba fundamentalmente alrededor de su condición de administradoras de Whathefav, la empresa colocada por la UDEF en el circuito de recepción y redistribución de fondos. Este martes la Fiscalía avanzó un peldaño decisivo: las mencionó por su nombre junto a su padre y habló directamente de indicios relativos al «cobro» de «presuntas comisiones».

El escrito fue además el detonante inmediato para que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama fijase finalmente fecha a las declaraciones de las dos hijas del expresidente. Laura Rodríguez Espinosa deberá comparecer como investigada el próximo 30 de noviembre a las nueve de la mañana. Su hermana Alba lo hará ese mismo día a las doce. Ambas llevaban formalmente investigadas desde junio, pero hasta ahora el magistrado no había señalado sus interrogatorios.

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Examen patrimonial profundo

Precisamente por eso, la fiscala reclamó un examen patrimonial mucho más profundo. Pidió que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, elabore un informe fiscal y tributario sobre Zapatero y sus dos hijas que abarque los ejercicios comprendidos entre el 2020 y el 2025. Solicitó incluso un análisis pormenorizado de sus operaciones en el extranjero, incluyendo movimientos entre cuentas y compra y venta de activos financieros.

El interés por las finanzas de las hermanas Rodríguez Espinosa viene de atrás. Las diligencias policiales ya habían situado a Whathefav entre los receptores de fondos procedentes de la red investigada. Casi un millón de euros, de los cuales fueron transferidos 247.191 a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 a Alba. Los investigadores también destacaron que Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas de sus hijas.