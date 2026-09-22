El proceso de selección de las once personas que formarán el jurado popular en el caso de Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. JAVIER LIZÓN / EFE

Un tribunal con jurado popular, compuesto por nueve ciudadanos titulares y dos suplentes dirigidos por un magistrado-presidente, será el encargado de juzgar a Begoña Gómez. Intervienen en procesos penales específicos determinados por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, tales como delitos contra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, amenazas y delitos de malversación o tráfico de influencias como es el caso de la mujer del presidente del Gobierno.

¿Quiénes forman parte y cúales son los requisitos?

El jurado popular lo integran personas de la calle, no profesionales de la judicatura. Para formar parte, los candidatos deben tener nacionalidad española, ser mayores de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles y saber leer y escribir. Además deben ser vecinos de un municipio de la provincia donde se celebra el juicio (en este caso, Madrid) y no tener incapacidades, incompatibilidades ni prohibiciones (por ejemplo, no pueden ser cargos públicos, parlamentarios, militares en activo ni personas con interés directo en el caso).

¿Cómo se elige?

El proceso de elección de un jurado popular como el que podría juzgar a Begoña Gómez se inicia con un sorteo que se celebra en el mes de septiembre de los años pares en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. De él se extrae una lista con miles de candidatos por provincia. Cuando surge la necesidad de juzgar un delito competencia del tribunal del jurado se realiza un nuevo sorteo aleatorio de 36 candidatos extraídos de la lista provincial. A esos 36 ciudadanos se les envía un cuestionario. Tras ello queda un grupo de 20 personas. Las partes pueden recusar sin alegar motivo hasta cuatro candidatos por las acusaciones y otros cuatro por las defensas. Finalmente, se elige mediante otro sorteo nueve jurados titulares y dos suplentes.

¿Quién puede renunciar y por qué?

Pueden quedar exentos si alegan causas tasadas por ley, como tener cargas familiares importantes, sufrir determinadas enfermedades o desempeñar ciertas profesiones incompatibles. El único supuesto para rechazarlo sin necesidad de dar más justificaciones es ser mayor de 65 años.