La policía cree que los asesinos confundieron con un sicario al joven tiroteado en Málaga

Vehículo de la Policía Nacional en Málaga, en una foto de archivo POLICÍA NACIONAL MÁLAGA | EUROPAPRESS

Nacho tenía 20 años, pasión por las motos y amigos por toda Málaga. Se ganaba la vida en la obra, vivía solo con su madre en el barrio de La Victoria y algunas mañanas solía sentarse en un parque de Barcenillas a pasar el rato. No tenía antecedentes, una hoja limpia que desconcertó desde el primer minuto a los investigadores. ¿Por qué tres personas querrían quitarle la vida a quemarropa? La principal hipótesis que maneja la policía es que los sospechosos confundieron al joven con un sicario que supuestamente los acechaba desde aquel banco y, sin pensarlo dos veces, abrieron fuego contra él a plena luz del día, según relata el diario Sur.

El joven logró llegar, prácticamente arrastrándose, a la puerta de un supermercado DIA, situado a pocos metros, para pedir ayuda. «No sé por qué me han disparado. Yo no he hecho nada», decía Nacho mientras era asistido por trabajadores y clientes del establecimiento, contó un testigo. Aunque en el barrio poca gente lo conocía, un vecino aseguró que era frecuente verlo fumando en la misma plaza sobre la misma hora. Aquel día, vestía ropa negra, una gorra y una bandolera. Los sospechosos, ciudadanos suecos, también residían en la zona y, al parecer, lo percibieron como una amenaza.

No habían dado las doce del mediodía del pasado viernes cuando los servicios de emergencias del 112 comenzaron a recibir llamadas de vecinos de Barcenillas alertando de varias detonaciones y de la presencia de una persona herida de bala tendida en el suelo. Pese a la gravedad de las perforaciones y el shock del momento, logró incorporarse del asiento y huir escaleras abajo hacia la calle Macabeos para intentar resguardarse de sus agresores, que decidieron huir en la dirección opuesta. La escena desató el pánico, incluso una joven llegó a perder el conocimiento en la vía pública tras observar a los varones armados dándose a la fuga. Según algunos testigos, los atacantes se deshicieron de la pistola durante la huida.

Sanitarios del servicio de emergencias acudieron hasta las puertas del supermercado para prestar las primera asistencia a la víctima. Tras lograr estabilizarlo in situ, el joven de 20 años fue evacuado de urgencia al Hospital Regional de Málaga. Ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció luchando por su vida durante horas. Simultáneamente, agentes de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de seguridad en los accesos y alrededores del centro sanitario para proteger al herido ante la posibilidad de un nuevo ataque. Sin embargo, sobre las nueve de la noche de ese mismo viernes, los facultativos confirmaron el fallecimiento del joven a causa de la gravedad de las lesiones internas que sufrió.

En el lugar de los hechos, varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y de la Policía Local acordonaron el perímetro para asegurar la plaza. Pocos minutos después, efectivos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica tomaron el escenario del crimen. Los agentes trabajaron con detectores de metales e instrumentos de precisión para tratar de localizar casquillos y demás vestigios materiales que permitieran reconstruir la trayectoria de los disparos y esclarecer el ataque.

Según su entorno, era ajeno a cualquier red delictiva

Aunque en un primer momento los investigadores contemplaron el caso como un ajuste de cuentas por la forma de actuar de los sospechosos, todas las indagaciones apuntan en este momento a que no sea así en lo relativo a la víctima. Según su entorno, Nacho era ajeno a cualquier red delictiva. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que los tres arrestados, de nacionalidad sueca, tendrían relación con el crimen organizado. Fue precisamente esa pertenencia al hampa lo que desencadenó la tragedia: sumidos en la paranoia entre bandas rivales, los sospechosos habrían sufrido el temor de que Nacho fuera un sicario y que atacaría primero, así que decidieron adelantarse y dispararle a quemarropa.

De esta manera, la investigación fue asumida inicialmente por especialistas de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Comisaría Provincial de Málaga, y la operación para arrestar a los tres implicados se ejecutó en tiempo récord y en tres fases distintas a lo largo de la jornada del viernes.

En un primer momento, las patrullas desplegadas por Barcenillas lograron interceptar y detener a uno de los sospechosos en el barrio de Capuchinos. A raíz de este primer arresto, los investigadores especializados en el tráfico de drogas consiguieron ubicar una vivienda en Málaga capital que utilizaban los presuntos responsables. Con la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron una entrada y registro en el inmueble, sorprendiendo y arrestando al segundo sospechoso que se escondía en el interior.

El tercer participante intentó eludir el cerco policial. Durante su huida, se cambió de ropa y modificó su aspecto físico para no ser reconocido. Pese a las maniobras de despiste, el rastreo de las fuerzas de seguridad permitió certificar su paradero a última hora del día. Sobre las 23.00 horas, los agentes localizaron al último de los implicados en el tiroteo en una calle del municipio de Fuengirola, donde se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

Este lunes, los tres arrestados fueron conducidos a los juzgados. El titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para todos ellos. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron de que los sospechosos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar durante la comparecencia. La causa formal se investiga inicialmente por un delito de homicidio y ha quedado radicada en la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.