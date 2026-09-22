El Poder Judicial archiva definitivamente la ofensiva disciplinaria de Bolaños contra Peinado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la clausura la 26ª edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' de UGT Asturias Paco Paredes | EFE

El Consejo General del Poder Judicial ha cerrado definitivamente dentro de la institución la ofensiva disciplinaria que Félix Bolaños emprendió hace más de un año contra Juan Carlos Peinado. La comisión permanente rechazó este martes el recurso de alzada del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y confirmó el archivo de las quejas que había presentado contra el instructor del caso Begoña Gómez por el trato que recibió durante su interrogatorio como testigo y por la posterior decisión del magistrado de pedir al Tribunal Supremo que lo investigara.

El resultado vuelve a dejar en minoría las tesis del ministro. Los cuatro vocales del sector conservador de la Permanente y Carlos Hugo Preciado, elegido a propuesta de Sumar, respaldaron el archivo. Los vocales Argelia Queralt y Bernardo Fernández anunciaron voto particular. La presidenta del Consejo y del Supremo, Isabel Perelló, no participó en la votación. Es prácticamente la misma mayoría que ya había respaldado el primer cierre de las diligencias.

Para Bolaños es el segundo rechazo en apenas dos meses y el último posible dentro del CGPJ. La vía administrativa queda agotada. Su siguiente parada, si mantiene lo anunciado en su recurso, será la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la que corresponde revisar judicialmente las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. El propio ministro había dejado escrito que no confiaba en que la Permanente revocara una resolución que ella misma había avalado anteriormente y que esperaba que fuera el Supremo el que hiciera «el trabajo que correspondía al CGPJ».

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La decisión llega, además, en un momento especialmente incómodo para el Gobierno. Apenas 24 horas antes, Peinado había dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y contra su asesora Cristina Álvarez por malversación. El juez ha tomado esa decisión en la última semana de su carrera profesional: su jubilación está fijada para el próximo 27 de septiembre.

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La guerra particular de Bolaños con Peinado arrancó mucho antes. Su origen está en la declaración que el ministro prestó como testigo en La Moncloa en abril del 2025 sobre la contratación de Cristina Álvarez como personal eventual de Presidencia del Gobierno. Aquella comparecencia, que se prolongó durante varias horas, derivó en un choque directo entre el magistrado y el responsable de Justicia.

Bolaños denunció después ante el CGPJ una sucesión de actuaciones que consideraba impropias de un juez. Habló de «hostilidad» y de una «actitud intimidatoria» desde el comienzo del interrogatorio. Entre los episodios que relató figuraba que Peinado reclamara una tarima para situarse físicamente en una posición más elevada durante la diligencia, le reprochara utilizar expresiones como «creo que» o «en términos generales», calificara algunas respuestas de «evasivas» y llegara incluso a recriminarle que esbozara una sonrisa.

Uno de los choques llegó prácticamente al inicio de la declaración. Peinado advirtió a Bolaños de que su condición procesal podía cambiar en cualquier momento de testigo a investigado. El ministro sostuvo después que aquella frase buscaba intimidarle y recordó que, por su condición de aforado, el instructor carecía de competencia para imputarle personalmente.

Hubo más. El magistrado llegó a suspender durante alrededor de media hora la declaración para que Bolaños intentara obtener información sobre una cuestión que había manifestado desconocer. Para el ministro, aquello suponía convertir al testigo en una suerte de colaborador de la investigación, obligándole a buscar datos que no estaban dentro de su conocimiento personal.

El Promotor de la Acción Disciplinaria contempló los mismos hechos desde una perspectiva muy distinta. Admitió que el interrogatorio estuvo marcado por una «tirantez dialéctica», pero concluyó que no se produjeron desconsideraciones explícitas con entidad suficiente como para justificar una sanción. La Permanente ha vuelto ahora a hacer suya esa valoración.

La frontera que marca el Consejo es esencialmente jurídica. Puede discutirse la oportunidad de algunas decisiones de Peinado, pero fueron adoptadas, sostiene el órgano, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y de dirección del procedimiento. El régimen disciplinario no puede convertirse en una vía paralela para corregir decisiones judiciales que deben combatirse mediante los correspondientes recursos.

Ese razonamiento alcanza también al episodio que más tensó la relación entre ambos. Después del interrogatorio, Peinado envió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que estudiara si Bolaños había podido cometer delitos de falso testimonio y malversación.

El Supremo tumbó la iniciativa con una resolución especialmente contundente. No apreció base suficiente para investigar al ministro y aludió a la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado» sobre su participación en los hechos.

Bolaños consideró que esa respuesta del Alto Tribunal era una prueba más de que la actuación de Peinado merecía un examen disciplinario. El CGPJ responde ahora que el razonamiento funciona precisamente al revés: que una resolución judicial sea posteriormente revocada, anulada o archivada por una instancia superior no convierte automáticamente en falta disciplinaria el posible error del juez que la dictó. La jurisprudencia del Supremo, recuerda la Permanente, impide utilizar la potestad disciplinaria para castigar «posibles errores o desaciertos» producidos en el ejercicio de la función jurisdiccional.