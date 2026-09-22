Peinado envía a juicio oral con jurado a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. JAVIER LIZÓN / EFE

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo ante un jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado dictó ayer el auto de apertura de juicio contra ella por tráfico de influencias y malversación, y también contra su asesora, Cristina Álvarez, por este último delito. Ahora, el procedimiento pasa a la Audiencia Provincial de Madrid, que debe señalar fecha para el juicio. La Fiscalía y las defensas reclaman la absolución de las dos acusadas.

Peinado cierra así, a pocos días de su jubilación, una instrucción durante la que ha sido corregido y rectificado en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló algunas de sus decisiones y retiró los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Ha habido decenas de testigos, entre ellos el propio Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños.

Tres hechos delictivos

Al enviar a juicio a Gómez, Peinado establece tres bloques de hechos presuntamente delictivos. En primer lugar, las gestiones llevadas a cabo para la creación y desarrollo de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En segundo, la utilización para actividades privadas de los servicios de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Y, por último, el presunto desvío hacia una esfera privada del software que se desarrolló dentro del proyecto universitario.

En las 67 páginas del auto, el juez expone que Begoña Gómez aprovechó su condición de esposa del presidente del Gobierno para extender una red de influencias que le permitió proyectar su carrera profesional en la Complutense, donde Gómez codirigió una cátedra extraordinaria.

Según Peinado, Gómez se valió además del apoyo de su asistente, Cristina Álvarez, que «no actuaba como mera acompañante ocasional, sino como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica de Gómez».

Reunión con el rector

Como indicio del tráfico de influencias cita la forma en la que se creó la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y la reunión que Gómez mantuvo previamente en la Moncloa con el entonces rector, Joaquín Goyache, así como el hecho de que este llamara al vicerrector Juan Carlos Doadrio para que la pusiera en marcha.

El tercer supuesto delito es el registro a su nombre de marcas vinculadas al proyecto desarrollado dentro de la cátedra con recursos universitarios y patrocinio de empresas. Gómez se habría hecho con el control del dominio transformatsc.org y constituyó, además, la sociedad Transforma TSC SL. La Universidad Complutense, personada como perjudicada, estima en 113.509,32 euros el perjuicio económico derivado del desarrollo del programa informático.

El juez pide que se recabe información patrimonial de Gómez y «la remisión de sus últimas cinco declaraciones del Impuesto sobre la Renta». Y no impone a las acusadas fianza ni medidas cautelares.

Peinado vuelve a citar en su auto expresiones que ya fueron polémicas anteriormente, señalando que para encontrar un precedente similar habría que remontarse al «reinado de Fernando VII», que las conductas de Gómez «parecen más propias de regímenes absolutistas» o equiparando su caso al de Iñaki Urdangarin, exyerno de Juan Carlos I.