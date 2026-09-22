La Moncloa tilda de injusta la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez y el PP asegura que hará caer al PSOE

Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Violeta Santos Moura | REUTERS

En las sesiones de control al Gobierno, las ruedas de prensa, las entrevistas, y las intervenciones en el Congreso, tanto el Ejecutivo como la oposición han hecho del caso de Begoña Gómez y el software de su Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid una constante. El presunto caso de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez es para la oposición uno de los motivos por los que el presidente debería convocar elecciones y para los socialistas, un caso de lawfare. Ayer, con la apertura de juicio, todos volvieron a la carga.

PSOE

Una «solución final» judicial. Fuentes de la Moncloa declararon ayer que el juez Juan Carlos Peinado cristalizó la evidencia del lawfare, ya que la imputación de Gómez, en opinión de la casa presidencial, «solo responde a la persecución judicial» contra ella «por el hecho de ser la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez». «Durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia y estamos seguros de que así quedará también demostrado en el juicio», agregaron las mismas fuentes. Otros cargos socialistas también se pronunciaron al respecto. Como la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que aseguró que Peinado «ha firmado ya a las puertas de su jubilación la solución final» contra Gómez, y agregó que «‘el que pueda hacer que haga’ de Aznar» ha sido la bandera de Peinado durante todo el proceso. La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, también comentó que la decisión del juez supone «su último servicio a la patria», ironizando con la supuesta connivencia entre el magistrado y las derechas.

PP

Juicio estacional. En Génova llevan dos años insistiendo en la presunta corrupción de Gómez. Ayer, fuentes del Partido Popular celebraron la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. «Ya hemos tenido juicios en invierno, primavera y verano [por casos de corrupción del PSOE]. Y esta semana inauguramos el otoño con el juicio a la mujer del presidente del Gobierno», señalaron desde el partido. Ester Muñoz, la portavoz de la formación, vilipendió además que los socialistas la emprendieran contra Peinado. «Se condenan los asesinatos y los atentados, no que un juez le abra juicio oral a la mujer de tu jefe», escribió en redes. Lo mismo que el secretario general del PP, Miguel Tellado, que enunció que «los jueces no son fachas ni persiguen al Gobierno, hacen su trabajo y aplican la ley. Y la mujer del presidente puede trabajar, lo que no puede es aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios». Fuentes de Génova matizaron además que «la corrupción del sanchismo será juzgada en los tribunales, pero también en las urnas».

Vox

Una «banda». Santiago Abascal, líder de Vox, sentenció que Gómez es culpable de «delitos propios de una vulgar banda de estafadores», y responsabilizó a Sánchez de «arrastrar a la sede de la Presidencia del Gobierno al banquillo de los acusados por primera vez en democracia» y, como respuesta, optar además por «amenazar y coaccionar a los jueces» en vez de asumir la decisión del magistrado que dirige la causa. «España no se merece a esta mafia», cerró en redes sociales.

Sumar

Persecución. Desde Sumar no se pronunció ningún líder o dirigente, pero la formación emitió un comunicado en el que censuró la apertura de juicio a Begoña Gómez. «Por tierra, mar y aire. El objetivo es tumbar el Gobierno, y Peinado, a diez minutos de jubilarse, hace un último favor a quienes quieren derrocarlo. No lo van a conseguir. Ya está bien de acoso judicial», rezaba.

Junts

«Lawfare». Josep Rius, secretario general de Junts, recogió la apelación del PSOE y sus socios al lawfare para recordar que en las formaciones independentistas también la sufrieron durante el procés. «Desconocemos los motivos concretos del procesamiento a la pareja del presidente Pedro Sánchez, pero hace meses que los socialistas ya han aprendido lo que significa el lawfare», dijo.