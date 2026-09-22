La mayoría del Constitucional ve aplicable la amnistía a la malversación de Puigdemont y abre la puerta a su regreso

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. David Borrat | EFE

La mayoría del Tribunal Constitucional despejó este martes el principal obstáculo que todavía impide aplicar la ley de amnistía a los dirigentes del procés condenados o procesados por malversación y allanó así el camino para un eventual regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España sin riesgo de detención. Siete de los doce magistrados del Pleno rechazaron el criterio defendido por el magistrado del Constitucional y ponente del asunto, José María Macías, que proponía avalar la decisión del Tribunal Supremo de excluir ese delito de la medida de gracia.

El primer asunto sometido a examen fue el recurso de amparo del exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull, condenado por el Supremo y todavía inhabilitado por malversación. El Constitucional admitió su demanda al apreciar que planteaba una cuestión sobre la que no existía doctrina y que podía tener «consecuencias políticas generales». Turull denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal por la interpretación con la que el Supremo dejó su malversación fuera de la amnistía.

La deliberación fue mucho más breve de lo inicialmente previsto. Macías comenzó a defender su propuesta en torno a las 12.15 horas y, poco antes de las 14.00, la retiró después de comprobar que no tenía respaldo suficiente. No llegó a producirse una votación formal, pero las posiciones expuestas durante el debate dejaron una división de siete magistrados contrarios a la ponencia y cinco favorables a ella.

El movimiento obliga ahora a redactar un nuevo texto que recoja el criterio de la mayoría. El Pleno volverá a abordar el asunto el próximo 6 de octubre. Será entonces cuando deberá aprobarse una sentencia que, salvo un cambio en las posiciones expresadas este martes, estimará el recurso de Turull y establecerá hasta dónde llega la corrección al Supremo. El punto decisivo será conocer si el Constitucional anula las resoluciones impugnadas y devuelve el asunto a la Sala Segunda para que dicte otra conforme a su doctrina o si deja un margen todavía menor para cualquier interpretación distinta de la aplicación de la amnistía.

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El enfrentamiento jurídico gira alrededor de cuatro palabras de la ley: «beneficio personal de carácter patrimonial». El Supremo ha interpretado que ese beneficio no exige que los dirigentes independentistas se apropiaran de dinero público ni que los fondos acabaran directamente en sus cuentas. A su juicio, existió una ventaja económica porque utilizaron recursos de la Generalitat para financiar el proyecto independentista y evitaron así tener que afrontar personalmente su coste. El artículo 1.4 de la ley, sin embargo, contempla expresamente la amnistía de fondos públicos destinados a las finalidades incluidas en la norma cuando no existió ese propósito de beneficio patrimonial.

Macías defendía que la interpretación de la Sala Penal pertenece al terreno de la legalidad ordinaria y que no corresponde al Constitucional sustituirla mientras esté suficientemente motivada y no resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable. La mayoría del Pleno rechazó sin embargo este martes ese planteamiento y consideró que la lectura realizada por el Supremo vulnera derechos fundamentales de Turull.

El alcance del pronunciamiento va mucho más allá del exconsejero. Hay seis recursos de amparo que afectan a siete dirigentes independentistas. Además de Turull, están pendientes los del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, que recurren conjuntamente; la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Dolors Bassa; el exconsejero de Cultura Lluís Puig; el exconsejero de Salud Antoni Comín y el propio expresidente Carles Puigdemont. Estos últimos continúan procesados y, en los casos de Puigdemont y Comín, con órdenes nacionales de detención vigentes.

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Para Puigdemont, la decisión que finalmente adopte el Constitucional sobre Turull puede resultar determinante. El magistrado del Tribunal Supremo e instructor del procés, Pablo Llarena, volvió a rechazar el pasado 15 de septiembre la petición del expresidente catalán y de Comín para que les aplicara la amnistía a la malversación y mantuvo las órdenes de detención. Su auto confirma que la imputación por ambos continúa precisamente por ese delito.

Llarena tuvo que modificar, sin embargo, una parte sustancial de la argumentación que había empleado desde julio del 2024. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 16 de julio, el instructor reconoció que ya no podía sostener que la financiación del procés hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión Europea por el eventual impacto que una independencia de Cataluña habría tenido sobre la contribución española al presupuesto comunitario. El TJUE cerró esa vía.

Beneficio personal

El magistrado mantuvo la negativa a amnistiar a Puigdemont y Comín por el segundo argumento: el supuesto beneficio personal patrimonial obtenido al cargar al erario los bienes y servicios necesarios para el proyecto independentista. Según el auto, esa ventaja consistió en evitar un desembolso propio, aunque ninguno de los investigados recibiera personalmente el dinero.

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Ese es precisamente el fundamento que quedó cuestionado este martes por la mayoría del Constitucional. Hasta que exista sentencia, las órdenes de detención y las resoluciones del Supremo siguen plenamente vigentes. Pero el rechazo de la ponencia de Macías dibuja ya el criterio que previsiblemente recogerá el nuevo texto del 6 de octubre: la interpretación utilizada para mantener fuera de la amnistía la malversación del procés no supera el control constitucional. Para Puigdemont, es el paso que puede acabar obligando a Llarena a revisar la decisión que todavía hoy impide su regreso a España sin riesgo de ser detenido.