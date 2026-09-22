Interior invertirá nueve millones en prolongar el espigón de Ceuta y sustituir la barrera flotante dañada

Frontera de Ceuta esta mañana Jon Nazca | REUTERS

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para prolongar el espigón del Tarajal y sustituir la barrera flotante colocada de urgencia tras la entrada masiva del 30 de julio por un sistema permanente de balizamiento y contención submarina. La actuación, según anunció hoy el departamento, tendrá un coste estimado de nueve millones de euros y busca reforzar precisamente el punto de la frontera marítima por el que accedió a Ceuta una parte sustancial de las decenas de miles de personas que alcanzaron la ciudad aquel día.

La decisión llega apenas dos días después de que el temporal pusiera de manifiesto la vulnerabilidad de la solución provisional instalada en agosto. La barrera neumática de 500 metros amaneció el domingo rota en el tramo más próximo al espigón como consecuencia del viento y el oleaje.

Interior plantea ahora una solución estructural dividida en dos fases. La primera consistirá en prolongar el actual espigón 15 metros mar adentro mediante tres tramos modulados cimentados sobre pilotes. Sobre ellos se instalará un cerramiento superior de malla «antitrepa» rematado con peines curvos invertidos para dificultar que pueda ser escalado desde el agua.

Leer más: Interior activa todas las alertas ante la convocatoria de alcance incierto para un nuevo asalto masivo este miércoles

La segunda fase será de mucha mayor envergadura. El proyecto contempla prolongar otros 100 metros el espigón mediante la construcción de un dique vertical. En total, la infraestructura avanzará 115 metros más sobre el mar. Interior calcula que ambas actuaciones supondrán una inversión aproximada de siete millones de euros.

Antes de iniciar los trabajos, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tendrá que solicitar el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta y recabar también el visto bueno de los organismos estatales con competencias afectadas por la intervención.

Cerrar vulnerabilidades

A los siete millones destinados a la obra física se sumarán otros dos millones para instalar un sistema permanente de balizamiento flotante. La principal novedad será una red de contención de alta resistencia suspendida desde la superficie hasta el fondo marino, diseñada para impedir también el paso sumergido. Con ella se pretende cerrar una de las vulnerabilidades del dispositivo provisional colocado inmediatamente después de la crisis.

La actual barrera comenzó a instalarse el 1 de agosto, apenas dos días después de la avalancha. Interior desplegó entonces una barrera neumática de 500 metros, con una parte emergida de entre 30 y 70 centímetros y aproximadamente un metro sumergido. El sistema se completó con una línea de boyas fondeadas por la Armada y un canal intermedio para permitir las patrullas de las embarcaciones de la Guardia Civil.

Aquella solución nació expresamente con carácter provisional. Su instalación formó parte de la respuesta de emergencia del Gobierno después de que el grueso de las entradas del 30 de julio se produjera por el mar, rodeando el espigón del Tarajal. También pretendía adaptar la frontera marítima a la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que había establecido límites al rechazo en frontera de quienes alcanzaran Ceuta a nado cuando no existiera una barrera física que hubieran tenido que superar.