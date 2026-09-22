Interior activa todas las alertas ante la convocatoria de alcance incierto para un nuevo asalto masivo este miércoles

Inmigrantes ilegales saltando la valla que separa Ceuta de Marruecos. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Interior no sabe cuántas personas pueden responder este miércoles a las convocatorias que circulan desde hace semanas por redes sociales y grupos de mensajería para intentar una nueva entrada masiva en Ceuta. Ni siquiera si el llamamiento llegará a traducirse en una concentración relevante ante la frontera. Pero, después del precedente del 30 y 31 de julio, esta vez el ministerio sí que ha decidido ponerse en alerta antes de comprobarlo. Desde el pasado sábado están activados más de 300 agentes de orden público (antidisturbios) desplegados en la ciudad autónoma: 180 policías nacionales y alrededor de 150 guardias civiles, preparados para incorporarse de inmediato si la situación se complica o si Marruecos, como ocurrió en julio, se niega a colaborar.

La convocatoria -según han revelado a este periódico fuentes de la seguridad nacional- no nació para el 23 de septiembre. En realidad, es la continuación de un primer llamamiento para intentar otra entrada masiva el 15 de agosto, apenas dos semanas después de la avalancha de julio. Durante los primeros días de agosto comenzaron a proliferar grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram que señalaban esa fecha y debatían rutas, puntos de acceso. Pero el refuerzo policial desplegado por Marruecos y España y las dudas sobre el éxito del intento hicieron que parte de esos mismos grupos empezaran a recomendar un aplazamiento.

El 23 de septiembre apareció entonces como nueva fecha. El argumento repetido en algunos de esos canales era aprovechar las elecciones legislativas marroquíes, bajo la idea de que una parte de las fuerzas de seguridad estaría dedicada a garantizar la jornada electoral. Algunos grupos que inicialmente llevaban referencias al 15 de agosto cambiaron de nombre. En varios mensajes se pidió incluso no difundir demasiado la nueva fecha para evitar que las autoridades pudieran preparar el dispositivo.

En los últimos días el llamamiento ha vuelto a ganar visibilidad. Circula un cartel con fondo verde y un mensaje en árabe que convoca a una «migración colectiva» hacia Ceuta el 23 de septiembre. Uno de los grupos privados de Facebook en los que se mueve este tipo de contenido supera los 91.000 miembros. Esa cifra, sin embargo, no permite medir la capacidad real de movilización: formar parte de un grupo no implica haber visto el mensaje, respaldarlo ni estar dispuesto a desplazarse hasta Castillejos.

Ahí está la principal incógnita para Interior. Ese es ahora el verdadero termómetro operativo. No hay una estimación fiable sobre el número de personas que pueden responder, ni consta públicamente una hora única de concentración, un punto concreto de reunión o una organización centralizada del intento. Los servicios de Información e Inteligencia llevan días tratando de separar el ruido de las redes de los indicios que puedan anticipar movimientos efectivos hacia la frontera.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió este lunes durante su visita a Ceuta que existe «preocupación» y explicó que la información está sometida a evaluación permanente. El dispositivo español no se limita al refuerzo físico. Los servicios rastrean fuentes abiertas y cerradas, siguen la evolución de los mensajes y mantienen intercambio de información con Marruecos.

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La orden dada este fin de semana afecta a los integrantes de las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción y los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Son 180 policías y unos 150 guardias civiles que deben permanecer disponibles hasta el miércoles, sin el régimen ordinario de libranzas y descansos. A ellos se añaden los refuerzos que Interior había desplazado previamente a Ceuta y las unidades de seguridad ciudadana desplegadas habitualmente.

El precedente del 30 de julio explica que esta vez se haya decidido anticipar el dispositivo. Aquella jornada entraron irregularmente en Ceuta unas 72.000 personas, según las cifras oficiales, y miles todavía permanecen en la ciudad. La posterior desclasificación de documentos confirmó que el día anterior el CNI había advertido de convocatorias para acceder por mar y por la valla y había trasladado la información tanto a autoridades españolas como a los servicios marroquíes.

Ese episodio convirtió cualquier nuevo llamamiento masivo en una amenaza que Interior ya no puede tratar como simple agitación en redes. Desde entonces, los servicios reciben avisos con frecuencia y deben valorar cuáles tienen capacidad real para trasladar personas hacia el perímetro. La convocatoria del 23-S es una de las que más atención ha concentrado por su persistencia, por la cantidad de grupos implicados y por coincidir con las elecciones marroquíes.

Más vigilancia en Castillejos

Marruecos ha reforzado también la vigilancia en los accesos hacia Castillejos y Bab Sebta. Los controles en las carreteras y el despliegue de fuerzas de seguridad pretenden impedir que grandes grupos puedan aproximarse a la frontera. La cooperación del país vecino es decisiva: cualquier concentración importante puede ser contenida antes de alcanzar el Tarajal si las autoridades marroquíes deciden cortar los desplazamientos.

El 15 de agosto ya quedó claro hasta qué punto ese control depende de la voluntad de Rabat. Dos semanas después de la avalancha de julio, los servicios españoles habían detectado otra convocatoria para intentar una entrada masiva en Ceuta. Esta vez, Marruecos desplegó de antemano a sus fuerzas de seguridad y unidades militares en los accesos a Castillejos y en el entorno fronterizo. El intento no llegó siquiera a aproximarse al perímetro.

Aquel episodio mostró que, cuando las autoridades marroquíes deciden cerrar los accesos y cortar los desplazamientos antes de que alcancen Bab Sebta, tienen capacidad para neutralizar una convocatoria de este tipo. Esa experiencia es una de las referencias con las que trabajan ahora los servicios españoles ante el 23-S: más que el número de mensajes que circulan por las redes, el factor decisivo será comprobar qué movimientos permite Marruecos en las horas previas y con qué intensidad actúa para impedir que se formen grupos numerosos junto a la frontera.