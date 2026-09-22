Detenido en Alemania el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra

Un avión de la aerolínea Plus Ultra, en una imagen de archivo. Pedro Aragão

Las autoridades alemanas han detenido a Simon Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés situado por los investigadores en el centro de la estructura empleada para mover y blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela en el caso Plus Ultra en el que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero. El arresto y su próxima entrega a España han sido confirmados por fuentes de la investigación.

Verhoeven llegará a Madrid este jueves 24 de septiembre, aproximadamente a las tres de la tarde, en un vuelo procedente de Fráncfort. Así consta en una comunicación remitida el pasado 17 de septiembre por la Oficina Sirene España al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El empresario, de 67 años, permanecía reclamado por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La orden de busca y captura se gestó antes de que la causa llegase a la Audiencia Nacional. La magistrada Esperanza Collazos la acordó el 12 de febrero, después de que la UDEF comunicase que Verhoeven no se encontraba en España y Anticorrupción pidiese su detención internacional.

Leer más: Zapatero alegará que las joyas se las dio el exrey saudí Bin Abdulaziz en el 2007

El juzgado madrileño se inhibió días después y José Luis Calama aceptó la competencia el 3 de marzo. El magistrado incorporó aquella pieza a sus diligencias sobre Plus Ultra y mantuvo activada la reclamación. La Oficina Central Nacional de Interpol solicitó también la publicación de una notificación roja para extender la búsqueda fuera de la Unión Europea.

Las órdenes afectaban igualmente al empresario venezolano Rodolfo Reyes, considerado por la investigación el accionista real de Plus Ultra; a su esposa, María Aurora López, y al financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu. Reyes y López continúan reclamados. Baca, que también figuraba entre los responsables de la estructura financiera, regresó a España desde Aruba.

La causa investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su posible participación en una trama de tráfico de influencias y blanqueo vinculada a la aerolínea. Zapatero declaró como investigado ante la Audiencia Nacional el pasado junio. Los documentos conocidos no recogen una relación directa entre el expresidente y Verhoeven. El nexo entre ambos pasa por Plus Ultra, Rodolfo Reyes y los movimientos efectuados alrededor del rescate público.

Verhoeven aparece como una pieza fundamental de la financiación de la compañía durante los meses más duros de la pandemia. Plus Ultra, al borde de la desaparición y sin acceso al crédito bancario, recurrió a varias sociedades relacionadas con él antes de recibir los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI.

Leer más: Panes, peces y votos Carlos Luis Rodríguez

Entre aquellas mercantiles figuraban Wailea Investment, Allpa Wira Trading y Valerian Corporation, con cuentas repartidas por Reino Unido, Suiza, Gibraltar, Montenegro y la isla Mauricio. Anticorrupción sospecha que los préstamos permitieron introducir en la compañía fondos de origen ilícito que fueron reintegrados a la estructura financiera después de que Plus Ultra recibiese el dinero público.

Wailea prestó 500.000 dólares a la aerolínea en octubre del 2020, con un interés anual del 9 %. Plus Ultra devolvió unos 522.380 dólares el 25 de marzo del 2021. Allpa Wira aportó otros 500.000 dólares y recibió 519.983 en mayo, después de varios intentos fallidos de transferencia hacia cuentas de Suiza y Montenegro.

Valerian concedió otros dos créditos de 450.000 euros en enero y febrero del 2021. Ambos fueron reintegrados el 24 de marzo mediante dos pagos que sumaron 920.870 euros y terminaron en una cuenta de Gibraltar. La investigación suiza descubrió que una cuenta personal de Verhoeven en Migros Bank había recibido fondos procedentes de cuentas de Valerian en Gibraltar y Montenegro.

Los investigadores localizaron además una cuenta central de Allpa Wira en Mbaer Merchant Bank. Había recibido 2,23 millones de francos suizos desde Mauricio y más de 14 millones de euros desde cuentas abiertas en Malasia. Según la documentación judicial, el dinero era distribuido después entre sociedades y depósitos vinculados a Verhoeven mediante una compleja sucesión de transferencias.

Leer más: El Congreso retira definitivamente la acreditación de prensa a Vito Quiles

La Fiscalía de Ginebra lo investigaba desde octubre del 2021 por posibles operaciones de blanqueo relacionadas con fondos públicos venezolanos, los programas de distribución de alimentos CLAP, PDVSA y transacciones internacionales con oro. La sospecha es que la red dificultaba la trazabilidad del dinero mediante pagos por supuestas consultorías, compras de acero y negocios con oro u otros metales.

Una casa en Mallorca

La pista suiza condujo en octubre del 2024 hasta el domicilio de Verhoeven en Mallorca. La UDEF lo registró en cumplimiento de una comisión rogatoria y se incautó de documentación y dispositivos electrónicos que fueron remitidos a Ginebra. La Justicia española reclamó después una copia de aquel material para buscar referencias a Plus Ultra, Wailea, Allpa Wira y Valerian.

Los antiguos responsables de la aerolínea han defendido que los créditos fueron reales y resultaron imprescindibles para mantener la compañía con vida hasta la llegada del rescate. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli sostuvieron que fue Rodolfo Reyes quien consiguió la financiación y recabó las firmas del neerlandés, con quien negaron haber mantenido otra relación.