Anticorrupción acusa por primera vez a Zapatero de usar a sus hijas para ocultar las supuestas mordidas

Una de las hijas del expresidente Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la UCO el pasado 19 de mayo FERNANDO VILLAR | EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha dado el paso que hasta ahora no había dado en el caso Plus Ultra: acusar directamente a José Luis Rodríguez Zapatero de haberse valido personalmente de sus dos hijas -y no solo de la empresa de ambas- para el cobro de las presuntas mordidas que se investigan por las gestiones realizadas para conseguir el rescate público de la aerolínea. En un informe fechado el pasado 16 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público sostiene que existen «indicios» sobre el expresidente, Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa relacionados con esos pagos por las supuestas influencias ejercidas para que Plus Ultra obtuviera los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno en marzo del 2021.

El salto no es menor. Anticorrupción había pedido ya en junio que las dos hijas de Zapatero declararan como investigadas, pero entonces la sospecha giraba fundamentalmente alrededor de su condición de administradoras de Whathefav SL, la empresa colocada por la UDEF en el circuito de recepción y redistribución de fondos. Ahora la Fiscalía avanza un peldaño decisivo: las menciona por su nombre junto a su padre y habla directamente de indicios relativos al «cobro» de «presuntas comisiones».

El escrito ha sido además el detonante inmediato para que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya fijado finalmente fecha a las declaraciones de las dos hijas del expresidente. Laura Rodríguez Espinosa deberá comparecer como investigada el próximo 30 de noviembre a las nueve de la mañana. Su hermana Alba lo hará ese mismo día, a las doce. Ambas llevaban formalmente investigadas desde junio, pero hasta ahora el magistrado no había señalado sus interrogatorios.

La frase utilizada por Anticorrupción marca la nueva dimensión de las sospechas. «En este estado del procedimiento existen indicios sobre el investigado José Luis Rodríguez Zapatero y sobre sus hijas Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa relativos al cobro, a través de Análisis Relevante SL, de presuntas comisiones, en pago a la influencia ejercida para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021», sostiene el informe.

Hasta ahora, la situación procesal de las dos hermanas estaba especialmente vinculada a Whathefav, la sociedad de comunicación y diseño que ambas administran. La investigación considera que esa empresa pudo funcionar como una de las piezas utilizadas para recibir y redistribuir dinero dentro del entramado empresarial examinado por la UDEF. Precisamente por eso, la fiscal reclama ahora un examen patrimonial mucho más profundo. Pide que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, elabore un informe fiscal y tributario sobre Zapatero y sus dos hijas que abarque los ejercicios comprendidos entre el 2020 y el 2025. El objetivo es reconstruir prácticamente toda su actividad económica durante esos seis años.

Anticorrupción quiere conocer las declaraciones tributarias presentadas por los tres, sus actividades económicas y los medios materiales y personales utilizados para desarrollarlas. Reclama además un análisis de ingresos y pagos, con identificación de los principales pagadores y destinatarios de los fondos, y el estudio de la información declarada a Hacienda a través de diferentes modelos tributarios.

Operaciones internacionales

La petición va bastante más allá. La ONIF deberá examinar también las operaciones de tráfico exterior y de divisas y, en su caso, estudiar con detalle los movimientos entre cuentas extranjeras y cuentas españolas. El fiscal reclama igualmente información sobre bienes muebles e inmuebles, propiedades o derechos situados fuera de España, datos procedentes de notarios y registradores y todas las cuentas bancarias en las que Zapatero o sus hijas aparezcan como titulares, autorizados o representantes.

También solicita revisar operaciones de compra y venta de activos financieros, movimientos mediante cheques o efectivo, deudas y todas sus relaciones societarias. En el caso de las empresas vinculadas a los tres, Anticorrupción pretende que se realice además un «análisis patrimonial completo». El encargo queda abierto a cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante para reconstruir su operativa financiera y comercial.

El interés por las finanzas de las hermanas Rodríguez Espinosa viene de atrás. Las diligencias policiales ya habían situado a Whathefav entre los receptores relevantes de fondos procedentes del entorno societario investigado. La documentación incorporada a la causa cifra en más de 200.000 euros el dinero recibido por la empresa de las hijas desde Análisis Relevante, la consultora controlada formalmente por Julio Martínez Martínez, Julito, el presunto testaferro del expresidente socialista. A esos ingresos se añadían 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva, 171.727 de Gate Center, 20.993 de Agropecuaria Lucena, 18.150 de Pickashop y otros 12.297 euros procedentes de Thinking Heads.

La investigación siguió después el recorrido del dinero desde Whathefav hasta sus administradoras. Según la documentación bancaria manejada por la UDEF, desde cuentas de la sociedad fueron transferidos 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y otros 199.904 euros a Alba. Los investigadores destacaron además que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas de sus hijas examinadas en la causa.

Ese material fue una de las bases utilizadas por Calama cuando decidió en junio que ambas debían incorporarse al procedimiento como investigadas. El magistrado describió entonces Whathefav como una sociedad cuya operativa aparecía «vinculada indiciariamente» al entramado y recordó que sus dos hijas eran sus administradoras solidarias.

El juez fue especialmente prudente al delimitar entonces la responsabilidad personal de las hermanas. Su condición de investigadas, explicó, no suponía que existiera ya un cuadro probatorio cerrado sobre su participación subjetiva. Su papel como administradoras de una sociedad situada bajo sospecha bastaba para que cualquier interrogatorio tuviera que realizarse con todas las garantías de una persona investigada y no como simples testigos.