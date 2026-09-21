Sira Rego asegura que la mayoría de los jóvenes marroquíes permanecerán en España: «Quieren quedarse y se van a quedar»

Menores migrantes tirados en la calles de la ciudad autónoma de Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado duramente este lunes al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al que achaca un uso partidista de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Durante una intervención en la cadena Ser, Rego ha asegurado que gran parte de los menores de origen marroquí recabados en las últimas semanas terminarán residiendo en España amparados por el marco legal vigente. «Se está haciendo politiqueo con los niños. La mayoría quiere quedarse en España y se va a quedar», ha señalado.

Para la titular de la cartera de Infancia, resulta imprescindible activar de forma urgente el reparto de estos jóvenes hacia distintas comunidades de la Península. Solo así, sostiene, se podrá destensionar la red asistencial local. A su juicio, la negativa a facilitar esta vía responde a directrices dictadas por la cúpula nacional de su partido en Madrid, rompiendo la dinámica de diálogo que se mantenía hasta ahora.

Rego ha recalcado que el contexto actual exige responsabilidad colectiva, pero ha apuntado directamente a las administraciones con competencias autonómicas de protección. Ha pedido abandonar el «bloqueo sistemático» y priorizar la salida de los jóvenes para garantizar una atención adecuada, recordando que este mecanismo de derivación ya se ha aplicado con éxito en escenarios de alta presión migratoria como el canario.

En cuanto a un posible retorno a su país de origen, la ministra ha adelantado que se iniciarán los trámites para evaluar las reagrupaciones familiares, aunque ha admitido la habitual falta de fluidez en las gestiones con el Gobierno marroquí. De este modo, prevé que el grueso de los adolescentes permanezca en territorio español, enfatizando que muchos escapan de entornos hostiles y que el ordenamiento jurídico garantiza una cobertura igualitaria para cualquier menor.

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Por último, la responsable estatal ha censurado los episodios violentos registrados en la ciudad durante las recientes manifestaciones -incluyendo los daños causados al vehículo de una parlamentaria local- y ha instado a ejercer la función pública con altura democrática y la necesaria empatía ante situaciones de vulnerabilidad social.