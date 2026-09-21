La Moncloa califica de «persecución judicial» el auto de Peinado sobre Begoña Gómez

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Andres Martinez Casares | REUTERS

La decisión del juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez ha sido muy criticada y «condenada» desde el Gobierno. Fuentes de la Moncloa consideran que durante toda la instrucción ha quedado «clara y demostrada la inocencia» de la mujer del presidente del Gobierno y «Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia», afirman. Además, denuncian que se trata de una «instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

Desde la Moncloa señalan que «es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno. Así como que se haga público antes de ser notificado a las partes». Por ello afirman que es «incuestionable» la intencionalidad política del caso y hablan del «acoso y la deshumanización» que han marcado toda esta instrucción.