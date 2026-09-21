La ministra de Infancia dice que la mayoría de los menores que continúan en Ceuta «quieren quedarse y se quedarán»

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una imagen de archivo. Rafa Alcaide | EFE

Entre 500 y 700 menores continuaban este lunes en las calles de Ceuta, según constató la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. La mayoría de ellos se quieren quedar en España, dijo, «y se van a quedar». La ministra descartó, en una entrevista a la Ser, que la mayoría de los menores migrantes que están ahora mismo en la ciudad autónoma vayan a ser reagrupados con sus familias en Marruecos: «No, yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar».

Rego detalló que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar. «Vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos», comentó, recordando que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores y no obtuvieron «ningún tipo de respuesta». «No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores», acusó.

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La mayoría de los niños y adolescentes, prosiguió Rego, se van a quedar en España «porque hay una ley que los ampara». «Tenemos una norma garantista que los escucha, que los protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia, la obligación como sociedad es protegerlos». La ministra puso el foco en las autoridades ceutíes y apostilló que es el sistema de acogida de Ceuta el que debe hacerse cargo, porque tiene la competencia en materia de menores. «Tienen 90 millones de euros para dar una solución inmediata».

Un señalamiento a Vivas

«Es un dolor y es indignante que haya una negativa a trasladar a los niños —a niños que ya están filiados, que ya están dentro del sistema— a la Península», espetó la titular de Infancia. Se refería a la propuesta que el Gobierno central le habría hecho al presidente ceutí, Juan Vivas, de trasladar a 500 menores marroquíes a otras autonomías para aliviar los centros de la ciudad. Según fuentes presentes en aquella reunión, Vivas se negó a poner en marcha el traslado por preferir una reforma de la ley de extranjería que permita «devolverlos a Marruecos».

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«La parte del Estado que había que gestionar ya está gestionada», aseguró Rego. En ese sentido, se quejó de un «giro de guion» en la actitud del presidente ceutí, con el que afirmó haber trabajado «muy bien» con anterioridad a la crisis. La ministra hizo hincapié en que Vivas autorice el traslado de los menores a la Península: «Habilitamos 500 plazas, pusimos los recursos del Estado, hablamos con las entidades... Hemos formulado una propuesta de convenio y lo único que tiene que hacer Ceuta es firmarla. No hay ninguna razón para no aceptar».

Por otra parte, Rego condenó la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea ceutí Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya. «Hablar de invasión», como están hablando «la derecha y la extrema derecha», alimenta «un clima en el que se rompe la convivencia», aseveró.