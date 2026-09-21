Mazón se escuda en la Justicia para defender su gestión y rechaza aportar sus mensajes de WhatsApp

El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la crisis de la dana ZIPI | EFE

El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, regresó este lunes al Congreso donde ha sido citado de nuevo en la comisión de investigación para aclarar algunos puntos de su relato sobre la dana y las consecuencias de aquella deficiente gestión por parte de su Gobierno. Estos procesos en los Parlamentos discurren en paralelo a la causa judicial abierta sobre la gestión de la dana. Una nutrida representación de afectados se han concentrado a las puertas de la sede de la soberanía. La jueza ha intentado imputar a Mazón por su desatención el día de la catástrofe y su intento de influir en el ES-Alert, pero tanto la Fiscalía como el TSJ se han opuesto al considerar que se trata de meras conjeturas de la instructora.

Los primeros reproches han sido hacia su falta de transparencia a la hora de entregar los mensajes de WhatsApp el día de la dana. «El TSJ ya se ha pronunciado», zanjó. De nuevo, el diputado expresó su creencia de que Mazón influyó en la desafortunada gestión de aquel día, con el retraso del envío del SMS masivo de alerta. «Si pretendiera eludir la acción de la Justicia... la resolución del TSJ se ha pronunciado sin responsabilidad sobre mí». «Hace usted una confabulación y dice que cree usted cosas frente a la unanimidad de cinco magistrados», añadió Mazón. «Estaba ausente o estaba dando órdenes. Es metafísicamente imposible», ha preguntado Mazón ante las acusaciones del diputado Javier Sánchez, del grupo Mixto.

El segundo turno de palabra fue para el diputado de Bildu, Mikel Otero. «La primera vez que vino mintió y ocultó». El dirigente ha señalado que disponían de la información necesaria para haber reaccionado con antelación. También asegura que mintió sobre el momento en el que tuvo conocimiento de las víctimas mortales y que «ustedes retrasaron el ES-Alert más allá de la idoneidad». Mazón ha negado que hubiera mentido en su primera declaración. «No me puse al mando de la emergencia cuando llegué al Cecopi», ha contestado a preguntas del diputado. «¿Era usted un florero?», contraatacó el diputado.