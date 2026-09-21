El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

Punto y final. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El magistrado, que se jubila el próximo domingo, considera que existen indicios suficientes para que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por tres grandes bloques de hechos: las gestiones para la creación y desarrollo de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); la utilización para actividades privadas de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y el presunto desvío hacia una esfera privada del software desarrollado dentro de ese proyecto universitario.

El auto, de 67 páginas y fechado este 21 de septiembre, manda también al banquillo a Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de un delito de malversación, aunque exclusivamente por su supuesta participación en el desvío de la plataforma informática. Peinado deja fuera definitivamente de este juicio la imputación contra la asesora por tráfico de influencias y los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida y administración desleal que en distintos momentos formaron parte de la causa.

La resolución culmina así una segunda fase intermedia que el instructor tuvo que repetir después de que la Audiencia Provincial de Madrid recortara sustancialmente el procedimiento durante el verano. El tribunal apartó de este juicio al empresario Juan Carlos Barrabés, cuyo caso deberá continuar por procedimiento abreviado en el que se investiga el presunto trato de favor tras recibir sendas cartas de recomendación de Gómez. Además, la audiencia archivó la acusación de corrupción en los negocios y limitó las responsabilidades que podían seguir atribuyéndose a las dos acusadas. Los superiores del veterano instructor además dejaron sin efecto el primer auto de apertura de juicio oral que Peinado había dictado el 20 de junio.

Las argumentaciones

Con ese perímetro mucho más estrecho, Peinado vuelve ahora a concluir que el caso debe llegar a juicio. Para Begoña Gómez mantiene, en primer lugar, el delito de tráfico de influencias. El juez sitúa como uno de los principales indicios la forma en que se gestó la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense. Destaca la reunión que Gómez mantuvo en julio del 2020 en la Moncloa con el entonces rector de la universidad, Joaquín Goyache, y la posterior llamada de este al vicerrector Juan Carlos Doadrio.

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El magistrado recupera la declaración judicial de Doadrio, quien relató que el rector le comunicó que tenían que crear una cátedra para Begoña Gómez. Para Peinado, la secuencia formada por aquella reunión en la residencia oficial del presidente, la intervención posterior del rector y la rápida puesta en marcha de los trámites (en octubre de ese año la cátedra ya se había creado) constituye un indicio que deberá ser sometido al jurado.

El juez insiste en que la cuestión que deberá dilucidarse en el juicio es si Gómez aprovechó su posición como esposa de Pedro Sánchez para obtener una interlocución privilegiada con responsables de una universidad pública y con empresas que posteriormente apoyaron, financiaron o colaboraron con la cátedra y sus proyectos.

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La defensa de Gómez sostiene exactamente lo contrario. Su abogado, Jaime Campaner, ha defendido que su clienta llevaba vinculada a la Complutense desde años antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, que la reunión con Goyache se celebró allí porque las instalaciones universitarias estaban cerradas durante la pandemia y que ni el rector ni otros responsables académicos han declarado haber sufrido presión alguna. También mantiene que la dirección de la cátedra era gratuita y que su creación se ajustó a la normativa universitaria.

El segundo frente que Peinado lleva a juicio es la utilización de Cristina Álvarez, empleada pública destinada en Presidencia del Gobierno, para asuntos de la actividad profesional y académica de Begoña Gómez. Según el auto, los indicios apuntan a que Gómez habría «solicitado, aceptado y aprovechado de forma estable» la dedicación de Álvarez a tareas que el instructor considera ajenas al cometido institucional de su puesto. Peinado enumera contactos con universidades, patrocinadores y empresas, seguimiento de la cátedra, gestiones sobre el software, asistencia a reuniones técnicas y otras actuaciones relacionadas con el proyecto.

Para el juez, esa colaboración no puede reducirse en esta fase a favores esporádicos entre dos amigas. Considera que existe una continuidad suficiente para que un jurado valore si la fuerza de trabajo de una empleada retribuida por Presidencia fue destinada a fines privados y si esa utilización constituye malversación.

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El tercer núcleo, y el único por el que Cristina Álvarez se sentará también en el banquillo, es el software desarrollado dentro de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Peinado sostiene que la plataforma fue creada bajo el paraguas de la Complutense con recursos universitarios y aportaciones de empresas tecnológicas, pero que el proceso iniciado para formalizar su titularidad a través de la universidad no llegó a concluir. Paralelamente, destaca el registro de marcas vinculadas al proyecto, el control del dominio transformatsc.org y la constitución por Gómez de la sociedad Transforma TSC SL.

El juez concluye que existen indicios de que el activo tecnológico terminó integrado en una web bajo control privado sin que la Complutense dispusiera del conjunto del software, su código fuente, documentación y demás elementos asociados en los términos que considera correspondientes.

La defensa sostiene que la plataforma siempre estuvo destinada a la UCM, que permaneció disponible para sus técnicos y que Gómez actuó siguiendo las indicaciones de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la universidad. Peinado considera que esas explicaciones deben ser confrontadas ya en el juicio oral y no justifican el archivo previo del procedimiento.

La Universidad Complutense permanece personada como perjudicada y actor civil. Ha cuantificado provisionalmente en 113.509,32 euros el perjuicio que atribuye al desarrollo del software y reclama que Gómez y Álvarez respondan, en su caso, de forma directa y solidaria en función de la participación que finalmente determine la sentencia.

El ministerio fiscal mantiene una posición radicalmente distinta a la acusación popular. Ya había reclamado el archivo de la causa y en la audiencia preliminar celebrada el pasado 8 de septiembre reiteró su petición de sobreseimiento. Peinado le concede ahora diez días para presentar su escrito de conclusiones provisionales antes de que las partes sean emplazadas ante la Audiencia Provincial.

La acusación popular unificada pide para Gómez dos años de prisión por tráfico de influencias, otros tres por la malversación relacionada con la utilización de la asesora de Moncloa y ocho años por la malversación vinculada al software. Para Cristina Álvarez reclama seis años de cárcel como cooperadora necesaria en este último delito.

Sin medidas cautelares

Peinado rechaza, sin embargo, algunas de las medidas solicitadas por las acusaciones. No impone fianza a ninguna de las dos acusadas ni acepta bloquear las participaciones de Transforma TSC, las marcas asociadas al proyecto, el dominio transformatsc.org o los activos digitales vinculados. Tampoco recupera las restricciones personales que fueron anuladas por la Audiencia Provincial.

Gómez y Álvarez únicamente deberán permanecer a disposición del tribunal, comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer cuando sean requeridas. El juez ordena además a Hacienda que le remita las cinco últimas declaraciones de IRPF de Begoña Gómez para determinar su capacidad económica ante la multa proporcional que solicita la acusación por el delito de tráfico de influencias.

El auto no admite recurso ordinario. Tras las conclusiones de la Fiscalía, las partes dispondrán de quince días para personarse ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde continuará la tramitación hasta la constitución del Tribunal del Jurado.