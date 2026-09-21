Feijoo urge a la UE a blindar Ceuta ante la inacción del Gobierno: «Europa tiene que estar»

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (c); el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber (d) durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en Ceuta Reduán | EFE

«Europa tiene que estar aquí y vamos a hacer todo lo necesario para que no se vaya», así se pronunció Alberto Núñez Feijoo este lunes en su cuarta visita a Ceuta desde la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes de manera ilegal en la ciudad autónoma. Una visita que adquirió un mayor estatus al hacerla junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. «Europa es un proyecto vivo y está dispuesta a defender sus fronteras», reiteró el líder del PP a nivel nacional, por lo que conminó a la Unión Europea a blindar Ceuta con una presencia «permanente, visible y continuada» de Frontex en la ciudad, así como a concederle un estatus similar al de las regiones ultraperiféricas europeas, con el fin de tener un papel «prioritario» en los fondos europeos.

En su estrategia de europeizar la crisis ceutí para implicar a la Unión, Feijoo visitó una vez más la ciudad autónoma acompañado de Weber y una delegación de eurodiputados conservadores, entre los que se encontraron el sueco Tomas Tobé o la alemana Lena Dupont, así como la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. De esta manera, en una rueda de prensa celebrada junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el líder del PPE, Feijoo denunció que la situación en el enclave fronterizo dista mucho de volver a la normalidad pasados 54 días. «Es impropio de un territorio europeo», alertó el presidente popular, ya que siguen trascendiendo imágenes que transmiten el clima de inseguridad y tensión que aún se respira en Ceuta.

Todo ello tiene un responsable, según los populares, que no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez. «Estamos sufriendo todo lo que un Gobierno no debería hacer: primero no prevenirla a pesar de que fue avisado, después minimizarla yéndose de vacaciones de manera inmediata, más tarde no querer darle una respuesta rápida y definitiva, y finalmente buscar a quien responsabilizar de su incompetencia», relató Feijoo, que defendió con contundencia al presidente ceutí tras las palabras del jefe del Ejecutivo en los pasillos del Congreso el pasado miércoles. «Señalar a Vivas es miserable», le reprochó duramente a Sánchez, que al ser preguntado por la situación de los menores a su salida del hemiciclo respondió seca y tajantemente: «Eso a Vivas».