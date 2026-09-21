Destrozan el coche de un diputada de Ceuta Ya en una manifestación convocada ante el puerto

Altercados a la salida de la puerto de Ceuta Roberto Ruiz Oliva | EFE

Al menos una persona ha sido retenida en un vehículo policial a raíz de los altercados registrados este domingo por la tarde a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la supuesta llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo. A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical.

El objetivo de este último colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio. Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

Según han informado en redes sociales varias personas vinculadas al partido político local Ceuta Ya, el coche que ha resultado destrozado no estaba vinculado con la llegada del colectivo que había motivado la protesta vecinal, sino que pertenece a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras. El también diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed ha informado a través de su perfil en Instagram que su compañera Ferreras ha denunciado lo ocurrido ante la Policía. «Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban», ha explicado, al tiempo que ha aclarado que «nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy».

El episodio ha provocado un aumento de la tensión que ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de Policía. Al llegar refuerzos, los antidisturbios han lanzado disparos al aire. Los ceutíes han respondido a la acción gritándoles a los policías: «¡Id al Trampolín!».

Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), han permanecido después en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevos alteraciones del orden público. Durante el operativo al menos un joven ha sido retenido esta tarde e introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación, según ha informado a EFE uno de los agentes intervinientes.

«Aquí no queremos radicales»

La asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo anunció el pasado viernes que viajaría a Ceuta con ayuda humanitaria y con el objetivo principal de «poner el cuerpo como escudo ante la violencia sin precedentes que están sufriendo las personas refugiadas». Los vecinos presentes en la movilización para recibir al grupo navarro han manifestado su contrariedad a que «radicales» viajen a Ceuta para tensar el ambiente. «Aquí no queremos radicales. No tiene que venir nadie a hacerse cargo de los migrantes, se hace cargo el gobierno de la ciudad y de la nación», ha dicho una de las vecinas.

Otro de los participantes ha invitado a los miembros de la entidad a llevar su ayuda humanitaria a Marruecos, donde «les hace más falta». «Tienen unos planes que son incompatibles con la convivencia que tenemos aquí en Ceuta», ha añadido.

El grupo pamplonés afirmó en el anuncio difundido en redes sobre su visita a Ceuta que traerían «desobediencia» y «resistencia» frente a la supuesta violencia que, según ellos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército imponen contra los «refugiados», como ellos llaman a las personas migrantes en situación irregular que están en la ciudad desde la entrada masiva. El colectivo sostiene que las condiciones de vida de los migrantes en Ceuta «empeoran de forma paralela al trato recibido por la policía y el ejército» y denuncia lo que considera una «zona altamente militarizada», así como supuestos «ataques racistas y fascistas» y una actuación violenta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sus mensajes no han gustado entre la sociedad ceutí, que desde que tuvo conocimiento de su llegada comenzó a difundir carteles llamando a la ciudadanía a concentrarse contra su visita. Se propusieron «echarlos», como hicieron con los grupos de ultraderecha, como Núcleo Nacional o Alvise Pérez, llegados hace más de un mes.