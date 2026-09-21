El juez Calama interrogará como imputadas a las dos hijas de Zapatero y le da a él tres días para aclarar el origen de las joyas

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de las oficinas de la empresa What The Fav, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas a las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, dentro de la causa en la que indaga el supuesto tráfico de influencias y el movimiento de fondos alrededor del rescate público de la aerolínea. Además, concede a Zapatero tres días para que aclare la procedencia de las joyas incautadas en su despacho.

Las hijas del expresidente deberán comparecer ante el magistrado el próximo 30 de noviembre, en una jornada en la que Calama interrogará primero a Laura, a las 9.00 horas, y tres horas después, a las 12.00, a Alba. La decisión supone un nuevo avance de la investigación sobre el entorno familiar del expresidente y, en particular, sobre Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas que aparece de forma recurrente en los informes policiales y en las resoluciones dictadas durante los últimos meses. Whathefav, según la investigación, recibió, entre otras cantidades, 242.423 euros de Análisis Relevante, 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, 171.727 euros de Gate Center, 20.993 euros de Agropecuaria Lucena, 18.150 euros de Pickashop y 12.297 euros de Thinking Heads.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha descubierto también que desde una cuenta de Whathefav se habían transferido 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, y añadía que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas de ambas.

La UDEF ha situado a Whathefav entre las sociedades receptoras de fondos que considera relevantes para reconstruir el funcionamiento económico del entramado investigado. La tesis policial sostiene que detrás de determinados contratos de asesoramiento podían existir pagos vinculados a las gestiones de influencia que atribuye al expresidente. Esa hipótesis es rechazada por las defensas y sigue pendiente de contraste judicial.

La citación de Laura y Alba amplía así el calendario de declaraciones que Calama ha fijado para noviembre. Antes de interrogarlas, el magistrado escuchará el día 19 de noviembre, esta vez como testigos, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

Las joyas

En paralelo a la citación de las dos hijas del expresidente socialista, el instructor ha abierto otra vía para tratar de esclarecer la procedencia y el valor de las joyas incautadas el pasado 19 de mayo en el despacho de Zapatero, en la calle Ferraz de Madrid.

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Para ello, Calama ha encargado una pericial a Joyería Yanes, cuyos gemólogos y tasadores deberán examinar pieza por pieza el lote intervenido. El trabajo deberá determinar, siempre que técnicamente sea posible, el área geográfica donde fueron fabricadas las joyas de mayor valor, los metales preciosos utilizados, la naturaleza y características de las gemas y su posible origen geográfico.

El encargo va bastante más allá de poner una cifra al conjunto, como ya hizo en su momento Ansorena. Los especialistas deberán buscar marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier elemento que permita identificar las piezas. También deberán establecer su antigüedad aproximada, calcular el valor actual de reposición de cada joya y ofrecer finalmente una valoración conjunta de todo el lote. Calama considera la diligencia «pertinente, útil y necesaria» para esclarecer los hechos y determinar la eventual relevancia penal de los efectos intervenidos.

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La pericial se practica dentro de una pieza separada de las diligencias 77/2024 que figura abierta por contrabando. No será el primer examen. El juez recuerda que el 3 de junio ya encargó a la casa Ansorena un «análisis preliminar» de las joyas y que el resultado fue remitido al órgano judicial el día 11 de ese mismo mes. A ese material se sumaron posteriormente seis dictámenes gemológicos del Instituto Gemológico Español, elaborados también en junio. Toda esa documentación será ahora entregada a Yanes, que podrá solicitar nuevos estudios si lo considera necesario.

El juez mantiene además abierta la vía documental para aclarar la procedencia de las piezas intervenidas. En el auto sobre las joyas concede a la defensa de Zapatero tres días para aportar toda la documentación que conserve sobre ellas. Y ordena que los peritos tengan acceso tanto a los efectos incautados como a la documentación necesaria para realizar su trabajo, con la obligación expresa de que la Policía Judicial garantice en todo momento su cadena de custodia