Belarra incorpora a activistas y sitúa a Dina Bousselham como número tres en su lista para ser candidata en Madrid

Dina Bousselham, en una imagen de archivo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha incorporado a activistas y perfiles con experiencia de gestión para su futura candidatura a las elecciones autonómicas del 2027 en la Comunidad de Madrid.

Entre su equipo destaca como número dos el actual portavoz de Podemos en Madrid, Víctor Valdés, y en el número tres, la exasesora Dina Bousselham.

Según han informado fuentes moradas, Belarra ha conformado una candidatura con perfiles procedentes del activismo social y con experiencia de gobierno en distintas instituciones madrileñas, que ahora tendrá que ser refrendado en el proceso de primarias.

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Precisamente este lunes comienza el proceso de avales para dichas primarias y, posteriormente, se votarán las listas entre el 5 y el 11 de octubre.

En este sentido, recalcan que el número dos de Belarra ha participado en movimientos estudiantiles y vecinales mientras que Bousselham está «muy implicada en el movimiento feminista y en la defensa de los derechos de las personas migrantes».

La que fue asesora del exlíder de Podemos Pablo Iglesias es conocida en la opinión pública por el acceso que tuvo el excomisario José Manuel Villarejo al contenido de la tarjeta de un móvil que le fue robada en noviembre del 2015 a Bousselham. La Audiencia Nacional condenó a Villarejo a tres años y medio de prisión por filtrar datos de dicha tarjeta.

Dentro de la lista de la secretaria general de Podemos también figura el secretario de Comunicación y Discurso de Podemos, Ibon Uría, y la profesora Susana Redondo en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

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El sexto lugar lo ocupa Francho Aijón, dramaturgo y actor, quien también es el padre de uno de los jóvenes del colectivo Los seis de Zaragoza y que fue indultado por el Gobierno tras ser condenado por unos altercados tras una protesta en Zaragoza contra un mitin de Vox.

La actual teniente de alcaldesa en Getafe y portavoz de Podemos en la localidad, Alba Leo, se encuentra en séptimo lugar y el octavo es para el jurista Eulalio Ávila, expresidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

Desde la formación han recalcado que la líder de Podemos apostará en su campaña electoral por una Comunidad de Madrid «más vivible, donde no sea una quimera encontrar una vivienda asequible, cita en el médico o una plaza en una escuela infantil».

Para ello, defenderá la necesidad de «redistribuir la riqueza y de reequilibrar el poder, acabando con las privatizaciones, la especulación de los fondos buitre y la corrupción, y priorizando los servicios públicos y los barrios y municipios que llevan décadas descuidados por los sucesivos gobiernos madrileños».