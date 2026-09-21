La Audiencia Nacional amplía a torturas y lesiones la causa por el abordaje israelí de la flotilla

Barcos de la Global Sumud Flotilla, en una imagen de archivo. JEAN-CHRISTOPHE BOTT | EFE

La Audiencia Nacional ha ampliado la causa abierta por el abordaje israelí de la Global Sumud Flotilla el 1 de octubre del 2025 y permitirá investigar no solo las detenciones ilegales denunciadas hasta ahora, sino también las posibles torturas, lesiones, daños y cualquier otro delito cometido a bordo de las embarcaciones de bandera española.

El juez Francisco de Jorge ha ensanchado así el objeto de las diligencias que mantiene abiertas contra dos veteranos mandos militares israelíes tras estimar parcialmente los recursos presentados por la acusación popular del Partido Comunista de España e Izquierda Unida y por varios de los querellantes.

El principal investigado es Eyal Zamir, actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y, por tanto, máxima autoridad militar del país, cargo que asumió el 5 de marzo del 2025 después de haber sido director general del Ministerio de Defensa y, anteriormente, subjefe del Estado Mayor y comandante del Mando Sur. El segundo es Ram Rotberg, vicealmirante retirado que dirigió la Marina israelí desde el 2011 y al que el auto identifica como comandante de las Fuerzas Navales de Israel. Rotberg dejó, sin embargo, ese puesto en el 2016. La investigación se dirigía hasta ahora contra ambos por las posibles detenciones ilegales cometidas durante la interceptación de los barcos que navegaban hacia Gaza con ayuda humanitaria.

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La resolución, fechada el pasado 18 de septiembre, corrige la delimitación que el propio magistrado había fijado en su auto del 10 de julio, cuando admitió parcialmente las querellas y restringió expresamente el procedimiento a los delitos de detención ilegal cometidos en las embarcaciones españolas. De Jorge aclara ahora que aquella decisión no pretendía excluir eventuales torturas o malos tratos que pudieran haberse producido dentro de esos mismos barcos.

El punto clave es el pabellón de las embarcaciones. El juez recuerda que no existe ninguna limitación para que la jurisdicción española investigue delitos cometidos a bordo de buques españoles y que la nacionalidad de las personas afectadas resulta irrelevante a estos efectos. Si las declaraciones de los tripulantes o las diligencias que se practiquen aportan indicios de torturas, lesiones, daños o cualquier otra infracción penal durante el abordaje o mientras permanecían en los barcos españoles, esos hechos podrán ser investigados dentro de la misma causa.

De Jorge precisa que las querellas iniciales situaban fundamentalmente los malos tratos después del desembarco, especialmente en la prisión de máxima seguridad de Ketziot, en el desierto del Neguev. Sin embargo, los recursos presentados posteriormente sostienen que algunos de esos episodios comenzaron ya cuando los integrantes de la flotilla se encontraban todavía en embarcaciones españolas. El instructor acepta que esa posibilidad debe quedar expresamente cubierta por las pesquisas.

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La ampliación tiene, sin embargo, un límite importante. El juez no asume por ahora la competencia plena para investigar las torturas denunciadas en barcos israelíes o en centros de detención de ese país ni dirige el procedimiento contra personas concretas por esos hechos.

Lo que sí autoriza es la realización de las diligencias indispensables para intentar identificar a sus posibles responsables. Una vez averiguada su identidad, la Audiencia Nacional podrá comprobar si alguno se encuentra en España, requisito previsto por la legislación para extender en determinadas circunstancias la jurisdicción española a delitos de torturas cometidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros.

El magistrado considera que impedir cualquier investigación hasta saber previamente si el supuesto responsable se encuentra en España llevaría a una situación imposible: no se podría averiguar dónde está una persona porque ni siquiera se permitiría realizar las diligencias necesarias para conocer quién es. Por eso ordena identificar primero a los presuntos autores y, en caso de lograrlo, librar los correspondientes oficios de averiguación de paradero.

La flotilla había partido con el objetivo declarado de trasladar ayuda humanitaria a Gaza. Antes de su interceptación, España y otros 16 países habían reclamado públicamente que se respetara su seguridad y el derecho internacional. El mismo 1 de octubre, Exteriores creó una unidad permanente de seguimiento ante la operación israelí y reclamó que se respetaran la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles embarcados.

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El balance posterior del Ministerio de Exteriores cifra en 49 los ciudadanos españoles apresados tras la interceptación de las embarcaciones por la Marina israelí. Todos recibieron asistencia consular durante los días que permanecieron detenidos hasta su regreso a España.

De Jorge sí rechaza por completo otra de las pretensiones de las acusaciones: investigar el abordaje como un posible delito de piratería. El magistrado sostiene que esa figura exige una finalidad personal o de provecho propio que no aprecia en ninguno de los dos lados. Los integrantes de la flotilla, razona, pretendían trasladar ayuda y protestar por la situación en Gaza, mientras que los militares israelíes actuaban siguiendo órdenes de las autoridades de su país para impedir interferencias en sus operaciones.