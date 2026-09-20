Pedro Sánchez acusa a PP y Vox de querer el «cuánto peor, mejor» en Ceuta

Sánchez, durante su participación en la Fiesta de la Rosa del PSC, en Gavá. Toni Albir | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado hoy a PP y Vox de buscar el «cuánto peor, mejor» con la crisis de Ceuta. Sánchez ha acusado de desleales a los dos partidos, a los que ve compartiendo estrategia y objetivos. También con el frenazo a la ley de nietos impuesto por el Tribunal Supremo.

Frente a ello, Sánchez ha prometido que el Gobierno «va a poner todos los recursos para devolver la normalidad» a la ciudad autónoma. «Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia en Ceuta con 300 millones de euros» ha defendido el presidente del Gobierno en el marco de la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona), donde se ha dado el primer baño de masas desde que se desató la crisis de Ceuta el pasado 30 de julio.

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Pedro Sánchez ha sido recibido con entusiasmo por los miles de militantes socialistas catalanes que han coreado lemas como «no estás solo» al presidente. La presencia de Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC es un clásico de los últimos años, pero en esta ocasión coincide con el desembarco del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el de Vox, Santiago Abascal, también en Cataluña. Una circunstancia a la que ha hecho referencia el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha ironizado con esa coincidencia.

Ley de nietos y elecciones

Sánchez ha responsabilizado además a PP y Vox de la suspensión del derecho a voto de los beneficiados por la conocida como ley de nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a los nietos de los exiliados tras la Guerra Civil. «No voy a perdonar a PP y Vox que plantearon este recurso» ha asegurado Sánchez, para quien la decisión del Tribunal Supremo, aceptando las cautelarísimas solicitadas por ambos partidos, «es muy grave».

En este contexto, Sánchez ha asegurado que «esos españoles van a ejercer» su derecho a voto en las próximas elecciones generales, en el 2027 porque «no vamos a aceptar ciudadanos de segunda, aunque tengamos candidatos de tercera de PP y Vox». El socialista se ha mostrado convencido además de que va a ganar esas elecciones, porque el PSOE «tiene proyecto para cuatro años más».

Sánchez ha señalado que esta ley «entró en vigor en el 2022 y desde entonces ha habido unas cuantas elecciones» pero la derecha «nunca plantea problema hasta ahora que lo exige Vox, esta es la cuestión».

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«Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios», ha concluido en referencia a PP y Vox. Ha recordado además que el PP reconoció en su momento el derecho a la nacionalidad de los sefardíes expulsados de España en 1492 para contrastar ese apoyo con la abstención a la nacionalidad de los saharauis y la oposición a la Ley de nietos.