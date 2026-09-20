Una mujer muerta y 18 heridos en un incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona

Bomberos y ambulancias en la residencia Padre Menni, de Pamplona, donde una mujer perdió la vida durante un incendio EFE / Villar López | EFE

Una mujer de 56 años ha fallecido y dieciocho personas han sido trasladadas al hospital a consecuencia de un incendio declarado durante la noche de este sábado en una habitación de la residencia psiquiátrica Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

Uno de los heridos, un varón de 62 años, se encuentra en la UCI y otras dos personas se encuentran en reanimación estables, según informan fuentes del departamento de Salud, que apuntan que el resto de personas atendidas presentan intoxicaciones por humo de carácter leve.

Seis de las personas que han requerido asistencia médica son trabajadores del centro en el que se ha declarado el fuego. Como medida preventiva y ante la imposibilidad de que los residentes pasaran la noche en la residencia, han tenido que ser reubicados alrededor de 50 pacientes.

Según avanza Europa Press, la Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer el origen del siniestro, si bien las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo ser provocado.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, así como un amplio dispositivo sanitario compuesto por dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), seis ambulancias de soporte vital básico (SVB) y un equipo médico.

Además de los medios movilizados, se ha montado en el lugar una carpa logística de Bidean (sociedad pública de transporte sanitario de Navarra).

La clínica psiquiátrica Padre Menni, de las Hermanas Hospitalarias, es un centro de referencia en Navarra en la atención a pacientes con enfermedades mentales.

La Fundación Hospitalarias Navarra ha expresado su «más profundo pesar» por el fallecimiento de una de las personas usuarias de su centro Padre Menni. En una nota de prensa, ha trasladado «su abrazo, cariño y más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestra oración por la persona fallecida». Según ha explicado, como consecuencia del incendio, cuyo aviso se produjo a las 20.55 horas, «ha sido necesario desalojar la zona afectada, trasladar a diferentes personas usuarias para recibir atención hospitalaria y reorganizar temporalmente la atención y alojamiento de otras personas dentro del propio centro».

A este respecto, desde la Fundación han deseado la «pronta y completa recuperación» de las personas trasladadas, subrayando que «permanecemos pendientes de su evolución y de las necesidades que puedan tener tanto ellas como sus familias».