Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Valencia

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional MARCOS MÍGUEZ

Un hombre de 56 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas, una de ellas muy grave, en un tiroteo entre dos clanes en el barrio de La Alquerieta en Alzira de Valencia. El enfrentamiento a tiros se ha registrado horas después de otro tiroteo ocurrido en la localidad Albal, aunque no existe ninguna relación entre los dos sucesos. Tras recibir el aviso del tiroteo sobre las cuatro de la madrugada de este domingo, varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Alzira acudieron con urgencia al lugar. También se han desplazado varias ambulancias para trasladar a los heridos al Hospital de la Ribera. Dos de ellos ya han recibido el alta, según han informado fuentes médicas. La Policía Nacional, que tardó muy poco tiempo en llegar al lugar del suceso, ha detenido a cuatro miembros de una de las familias implicadas y ha reforzado la vigilancia en Alzira y otras localidades para evitar nuevos enfrentamientos entre los dos clanes de etnia gitana. El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Valecia se he hecho cargo de las investigaciones. Tras la minuciosa inspección que realizó un equipo de Policía Científica en la escena del crimen, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia.

Esta mañana se han vivido momentos de gran tensión, tristeza y nerviosismo con llantos y abrazos de familiares de la víctima mortal en la confluencia de las calles Lutxana y Valdivia. El ambiente en La Alquerieta es hostil. Cantan los gallos entre silencios y llantos de familiares, que no han querido hacer declaraciones a los primeros periodistas que llegaron a la barriada para cubrir la información del sangriento suceso. «Me ha parecido escuchar cinco disparos. Pensaba que era una redada de la Policía», dice una mujer que prefiere no identificarse y vive a unos 100 metros de la zona cero de la noche sangrienta.

En el suelo se aprecia un reguero de sangre, y hasta 12 marcas de tiza trazadas por la Policía Científica para señalar los casquillos y pruebas durante la inspección ocular. Una chancla por el suelo y algunos cristales rotos en el suelo dan fe de las huidas precipitadas y la violencia del ataque. Mientras, a lo lejos suenan las campanas que anuncian la misa del domingo. Unos piensan que tocan a muerto. Otros tienen la mirada perdida mientras los familiares del hombre fallecido y los heridos se agrupan en coches que salen del barrio entre acelerones. Van y vienen. La tristeza lo inunda todo y algunas patrullas de la Policía Local recorren las calles para garantizar la seguridad.

Otro tiroteo en Albal

En la localidad de Albal, un individuo disparó contra el balcón de una vivienda en un edificio de la avenida Cortes Valencianas, y el hombre que estaba en la casa respondió también con disparos. Este suceso se registró sobre las 15:30 horas del sábado, y no guardia relación con el tiroteo de Alzira, según las primeras investigaciones. La intervención de un guardia civil que se encontraba fuera de servicio fue clave para detener a los dos individuos, que son miembros de una misma familia y habían discutido poco antes en una comida.

El agente franco de servicio siguió a uno de los implicados y pidió apoyo a una patrulla de la Guardia Civil para detenerlo. El otro hombre fue arrestado por la Policía Local de Albal cuando acudió a un centro médico para que le curaran una herida leve por una esquirla.