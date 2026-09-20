Investigan la muerte violenta de una mujer en Leganés tras hallar un cuchillo con restos de sangre en su domicilio

Un coche patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer en Leganés (Madrid), después de que fuera localizada este sábado en el interior de su domicilio con signos de violencia. Se trata del segundo caso registrado este sábado en la Comunidad de Madrid, tras la muerte de una mujer de 47 años en el distrito de Arganzuela. Los hechos de Leganés ocurrieron alrededor de las 15.15 horas, cuando un hombre alertó al 091 después de entrar en el domicilio de su hija y encontrar el interior «muy revuelto». En un primer momento, pensó que podría haberse producido un robo, según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

A la llegada de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, localizaron a la mujer fallecida y comprobaron que presentaba signos de violencia. En el domicilio también encontraron un cuchillo que presentaba lo que parecen ser restos de sangre. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar lo ocurrido.

Una segunda muerte violenta en Madrid

Este suceso se produce el mismo día en que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años, en una vivienda situada en el número 30 de la calle Ferrocarril, en el distrito madrileño de Arganzuela. El aviso se recibió alrededor de las 11.00 horas. A su llegada al domicilio, los sanitarios del Summa 112 confirmaron el fallecimiento de la mujer, que presentaba signos compatibles con un estrangulamiento. La Policía Nacional investiga ambos sucesos por separado.