Feijoo promete una España «cerrada a cal y canto» para quienes entren de forma irregular y acusa a Sánchez de «gestionar una invasión»

Feijoo, en un acto del PP en Badalona. Enric Fontcuberta | EFE

El Partido Popular ha dado un paso al frente en la batalla ideológica sobre el control de las fronteras. Durante un acto celebrado este domingo en Badalona (Barcelona), el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoo, ha endurecido su postura prometiendo una España «cerrada a cal y canto» para quienes accedan al país de forma irregular o cometan delitos. El jefe de la oposición, que ha realizado un discurso en clave preelectoral, propone una revisión integral de los criterios de adquisición y mantenimiento de la condición de ciudadano español, advirtiendo de que su formación impulsará los mecanismos legales necesarios para determinar «cómo se puede perder la nacionalidad» ante incumplimientos graves de la ley. «Aquellos que vengan a saltarse la ley que sepan que España estará cerrada a cal y canto», ha proclamado para marcar terreno frente al Gobierno y fijar las líneas maestras de su proyecto político.

La grave crisis que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta tras las entradas masivas del verano ha servido de ariete al presidente del PP para cargar contra Pedro Sánchez. Feijoo ha contrapuesto el discurso de «humanidad» de la Moncloa con las escenas de saturación y tensión vividas en las playas y el puerto ceutíes, acusando directamente al Gobierno de «gestionar la invasión en Ceuta». Para hacer frente al desafío fronterizo, ha reclamado un despliegue y un compromiso firme por parte de la Unión Europea en la tutela de las ciudades autónomas, encuadrando su defensa como una prioridad de la soberanía e integridad nacional.

El líder del PP ha dibujado una nítida frontera entre la inmigración «ordenada» y quienes entran de forma irregular o reinciden en la comisión de delitos. A su juicio, es un «sinsentido» que resulte más sencillo acceder al país de manera irregular que a través de los cauces de contratación en origen. El dirigente popular ha supeditado la sostenibilidad del sistema de bienestar al control del flujo migratorio, argumentando que los servicios públicos no pueden absorber una llegada «sin control».

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Con esta formulación, el Partido Popular fija el cumplimiento de la ley como el requisito sine quae non para el arraigo y la convivencia en el país. «Vivir en España tiene derechos y los poderes públicos los tienen que garantizar. Pero vivir en España también tiene deberes», ha zanjado Feijoo, resumiendo su visión en un modelo de inmigración regulada por contrato, respeto escrupuloso al marco constitucional y tolerancia cero frente a la reincidencia delictiva.

La elección de Cataluña para lanzar este mensaje no ha sido casual. El líder popular ha vinculado directamente la inmigración irregular con los problemas de seguridad ciudadana y la okupación de inmuebles, recordando que la comunidad catalana concentra el 40 % de las usurpaciones de vivienda en todo el Estado. En este sentido, ha abogado por agilizar los desalojos exprés para quienes no posean un título válido de propiedad o arrendamiento, situando como meta de su eventual Gobierno convertir a España en «el país más seguro de la Unión Europea».

En este sentido, Feijoo ha aprovechado la ocasión para reivindicar al PP como una alternativa para una Cataluña que, a su juicio, necesita dejar atrás el enfrentamiento político y centrarse en los problemas cotidianos. «No es verdad que haya un único discurso en Cataluña», ha defendido el líder popular, que ha puesto Badalona como ejemplo de que «otra política es posible» y ha presentado la gestión de Xavier García Albiol -que habló en el acto antes que él- como un modelo basado en escuchar a los ciudadanos y resolver sus problemas. Frente al separatismo y al socialismo, ha asegurado que su partido quiere hablar de «trabajo, inversión, seguridad, prosperidad, servicios y futuro».

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En uno de los pasajes más llamativos de su intervención, Feijoo ha reclamado «pasar página» y ha rechazado que Cataluña permanezca atrapada en el debate identitario. «No quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es», ha afirmado. El líder del PP ha contrapuesto esa situación a su propuesta de una Cataluña «líder en la reconstrucción de España», capaz de «producir, crear, atraer, competir y prosperar», y ha asegurado que su objetivo es trabajar «con y por Cataluña». También ha asegurado que no pretende «dar de comer al separatismo». «Eso ya está Sánchez. Eso ya lo hace el PSOE», ha afirmado, en una intervención en la que ha contrapuesto su proyecto para Cataluña tanto al independentismo como a la gestión del actual Gobierno.

En el plano estrictamente político, Feijoo se ha mostrado muy duro con el jefe del Ejecutivo ante la actual situación y con la mirada puesta en las generales del próximo año. En concreto, ha afeado a Sánchez la utilización de las instituciones del Estado al servicio de un «proyecto de poder personalista» orientado únicamente a «salvar a un solo hombre». Aunque en su discurso también ha habido margen para criticar la presión fiscal y las políticas económicas del Ejecutivo, el foco central ha quedado monopolizado por el binomio seguridad-fronteras, un terreno en el que el PP busca marcar un perfil propio frente a la izquierda y frenar el empuje de Vox.

Feijoo ha cerrado su intervención presentando sus propuestas de inmigración, seguridad y reforma institucional como parte de un cambio político más amplio. «España no necesita parches. España necesita un Gobierno que funcione», ha proclamado, antes de prometer una «ruptura democrática de la decadencia de Sánchez» y una «limpieza total» de las instituciones. En materia migratoria, su mensaje ha quedado resumido en una política de entrada ordenada, exigencia de cumplimiento de la ley y revisión de las condiciones de acceso, mantenimiento y pérdida de la nacionalidad, junto a la advertencia de que España estará «cerrada a cal y canto» para quienes pretendan entrar para incumplir las normas.