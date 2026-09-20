La debilidad política del Gobierno cuesta más de 1.300 millones de fondos europeos

Óscar López, ministro para la Transformación digital, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, en Madrid Rodrigo Jiménez / EFE

El rechazo parlamentario a la ley de lobis también tendrá su impacto económico en las arcas públicas. En concreto, España dejará de percibir 260 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, ya que esta norma era uno de los compromisos adoptados ante la Comisión Europea y de los que dependía el pago.

Así, Bruselas podría bloquear esta cantidad, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. El ministro mostró su decepción por el no a la norma y explicó que el hito vinculado a la regulación de los grupos de interés tenía en origen un coste asignado superior a los 2.000 millones de euros.

Sin embargo, tras renegociar con Bruselas los objetivos y la ejecución de las partidas y después del veto en la Cámara Baja a la norma, la pérdida de fondos europeos será finalmente de 260 millones de euros de transferencias comunitarias.

No sería la primera vez que Bruselas anuncia la suspensión de fondos que debería destinar a nuestro país por no cumplir con las exigencias incluidas dentro del acuerdo de financiación. En el sexto pago realizado en agosto, la Comisión Europea ya bloqueó 537 millones de euros al determinar que el país no cumplió satisfactoriamente con tres objetivos específicos relacionados con la formación profesional bilingüe, la inversión en servicios de teleasistencia y la ejecución de proyectos para colectivos vulnerables.

Al mismo tiempo, desbloqueó 265 millones pendientes del quinto pago por un hito pendiente en materia de digitalización de las entidades regionales y locales. Además de ello, la Comisión evaluó positivamente las nuevas medidas adoptadas por España en relación con un hito en materia tributaria. En ese quinto pago, Bruselas también había bloqueado alrededor de 1.100 millones de euros por incumplimientos, más de 600 millones vinculados a la exigencia sobre un plan específico para la reducción de la temporalidad en la Administración Pública.

En total, Europa mantiene retenidos más de 1.300 millones de euros a España en hitos no cumplidos, a los que podrían sumarse los 260 millones de la ley de lobis.

Rechazo parlamentario

El Pleno del Congreso derogó este miércoles, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los lobis, un texto que recibió críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales, que también cargaron contra la norma y, de hecho, congelaron cualquier negociación hasta el día de la votación.

El texto definitivo enviado al Congreso fue apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu —sus únicos aliados fieles en este tramo de legislatura—, pero cayó por los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE.