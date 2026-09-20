Cinco miembros de una banda nazi detenidos por agredir a una transexual en Asturias
COLPISA
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Los jóvenes de entre 18 y 28 años formaban parte de «White Boys», que organizaban «cacerías» y elegían víctimas entre inmigrantes, jóvenes de izquierdas y miembros del colectivo LGTBI21 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La paliza fue terrible. Quedó inconsciente y sufrió policontusiones y un traumatismo craneoencefálico que a punto estuvo de costarle la vida. La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes de entre 18 y 28 años