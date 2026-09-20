Los ceutíes vuelven a exigir soluciones a pie de la frontera: «Un caballa nunca se rinde»

Manifestación de este domingo en Ceuta Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

Un amplio grupo de manifestantes, convocadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, se han movilizado este domingo en Ceuta en el entorno de la frontera del Tarajal, donde se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio, para volver a denunciar la situación que padece la ciudad autónoma desde entonces. «Un caballa nunca se rinde» ha sido uno de los lemas más repetidos en una marcha vecinal que ha estado encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse «SOS Ceuta invadida», y que ha precedido a una nueva concentración motera por la ciudad.

Entre numerosas banderas de España, Ceuta y Europa, los manifestantes han marchado alrededor de dos kilómetros del litoral ceutí hasta llegar hasta la frontera del Tarajal, donde se han concentrado durante varios minutos custodiados por la Policía. Allí, han coreado consignas en contra especialmente de la gestión por parte del Gobierno central y del Reino de Marruecos, y han defendido el carácter español de la ciudad autónoma.

«El parecer y la sensación que tenemos los caballas realmente es de abandono, tristeza, impotencia, desolación y miedo, porque no sabemos si mañana nos querrán meter a otros 80.000 (migrantes)», ha explicado David, uno de los ceutíes que han marchado este domingo hasta la frontera a la agencia Efe.

A pesar de lo que describe este vecino, Noelia Alcázar, portavoz de Foro Ciudadano, ha asegurado que se sienten al mismo tiempo «muy arropados por otros compatriotas» y que «todo está sirviendo para que haya mucha unión en el pueblo». «No van a poder con nosotros. El Gobierno y su situación de poder dentro de la instituciones es efímero, y le queda poco», ha advertido.

El coronel retirado Carlos Pavón ha pedido por su parte a los mandos del Ejército que, cuando saquen a la calle a los militares, lo hagan «con la dignidad y el honor que les corresponde»: «Los pobres chavales están hasta el gorro de estar en la situación en la que están, trabajando sin medios, sin poder defenderse».

La sonora y numerosa marcha de motos, que ha tenido salida en el céntrico paseo Alcalde Sánchez Prados con llegada también en la frontera, ha incluido con motivo de su 106 aniversario un homenaje a la Legión, fuerza militar estrechamente vinculada a la ciudad autónoma.

Las concentraciones de este domingo se suman al acto celebrado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta este sábado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la plaza de Los Reyes, donde además se mantiene una acampada vecinal reivindicativa para visibilizar lo que se vive en playas como la del Trampolín.

Tanto en esa última playa como en la de Benítez, más alejadas del centro de la ciudad, se mantienen acampados en numerosos tinglados y tiendas improvisados a orillas del mar miles de migrantes que, a lo largo de las últimas semanas, no han logrado ninguna de las plazas habilitadas en los centros de acogida temporal repartidos por Ceuta.

Según los últimos datos facilitados por la Delegación del Gobierno, hasta el momento se han dispuesto 1.700 plazas en el Puerto de Ceuta, que acoge el último recurso y el más grande de los habilitados, y que se ha sumado a finales de esta misma semana a los de Loma Margarita (1.300 plazas), Loma Colmenar (1.200), las 500 plazas adicionales del CETI y las 320 en La Hípica.