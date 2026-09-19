Sumar recrimina al Supremo que cuestione la ley de nietos y busca legalizarla

El diputado de SUMAR, Enrique Santiago interviniendo en el pleno del Congreso Sergio Pérez | EFE

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, recriminó al Tribunal Supremo que cuestione que, como presume la instrucción del Ministerio de Justicia para la aplicación de la conocida como ley de nietos, todas las personas que salieron de España tras la Guerra Civil «huyendo del franquismo» puedan ser consideradas «exiliados». En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Santiago justificó la decisión de su grupo de aprovechar la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, que se tramita en el Congreso, para introducir una enmienda destinada a blindar el derecho a voto de los descendientes de exiliados. Con esta propuesta persiguen dejar sin efecto la suspensión cautelar del Supremo para los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática. El también portavoz de Justicia de Sumar explicó que han utilizado la primera ley con rango orgánico de la que se cerraba el plazo para la presentación de enmiendas porque este es un tema «urgente», puesto que el Supremo ha tomado la, a su juicio, «inaceptable» decisión de «privar de un derecho fundamental a cientos de miles de personas».

Tras recordar que «el derecho de voto en nuestro país solo ha sido privado durante dictaduras» y poner en duda la constitucionalidad de la resolución, Santiago añadió que con su enmienda pretenden «solucionar las dudas jurídicas» de los magistrados. Según su interpretación, el Supremo «no tiene claro» si quienes salieron de España «huyendo del franquismo después de la guerra» lo hicieron «por motivos políticos» y «pueden ser considerados exiliados». El portavoz de IU censuró que al tribunal no le parezca «suficiente» la instrucción que así lo establece, «pese a ser idéntica» a la que estuvo en vigor tras la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Además, Santiago lamentó que desde algunos sectores de la judicatura se estén emitiendo «constantemente resoluciones inexplicables» como esta de Supremo. «Existe un sector de la judicatura, afortunadamente no mayoritario pero sí con mucha influencia al que la ciudadanía identifica como el partido de las togas», señaló.