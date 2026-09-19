La Fiscalía investiga denuncias de vejaciones a niñas en centros de acogida de Ceuta

Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta. Laura Rincón | EFE

La Fiscalía de Menores de Ceuta ha trasladado al Juzgado varias denuncias de menores migrantes no acompañadas que han asegurado haber sufrido abusos o vejaciones en centros de acogida de la red de protección autonómica. Según confirmaron a Efe fuentes de la Fiscalía de Ceuta, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de alguna denuncia presentada ante la policía, que ha sido puesta a disposición del órgano judicial. Las fuentes subrayaron que la Fiscalía no ha abierto una investigación general sobre los centros de menores ni está investigando con carácter general supuestos abusos o vejaciones en estos recursos. Además, precisaron que la decisión de remitir las actuaciones al Juzgado responde a «razones estrictamente funcionales y de organización», teniendo en cuenta la extraordinaria carga de trabajo que actualmente soporta la Fiscalía de Ceuta. El objetivo, insistieron, es evitar la duplicidad sobre unos mismos hechos y garantizar que sean investigados por el órgano competente.

Desde Fiscalía aseguran que están especialmente atentos a cualquier situación que pudiera afectar a la integridad, seguridad o derechos de los menores, y que actuará, dentro de sus competencias, ante cualquier hecho que pudiera ser delito.

Dos puntos

Según la información de El País, varias adolescentes abandonaron dos centros de menores debido a malos tratos, castigos físicos, falta de atención médica o amenazas de devolverlas a Marruecos por parte de personal de trabajo. «Nos llaman putas constantemente, nos golpean, nos castigan si pedimos usar el móvil o una almohada», decía una de ellas, al tiempo que aseguraba que hay muchas jóvenes más en su misma situación, entre ellas una que habría sufrido insultos de índole sexual y amenazas de violación explícitas. De acuerdo con esta información, el pasado jueves se tomó declaración a las jóvenes y ese mismo día el área de menores de la ciudad intervino. Se identificó a dos vigilantes que, según las denunciantes, profirieron insultos y amenazas, que fueron relevados de su cargo y sustituidos por mujeres, y también a una educadora a la que las menores acusan de maltrato.