Feijoo promete un plan para Ceuta y Melilla tras el aval de la UE a sus críticas

Alberto Núñez Feijoo en el evento del PP en Melilla. Mohamed Belkasen | EUROPAPRESS

«Ceuta y Melilla jamás serán abandonadas». Con esa afirmación, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, anunció ayer su plan integral para las dos ciudades autónomas, que será además su «carta de presentación» para las próximas elecciones generales frente a la «incompetencia» de Pedro Sánchez, la «más grande» en cuanto a gestión migratoria «en décadas» según el jefe de la oposición, que también aseguró que ambas localidades serán protagonistas en los consejos de ministros si consigue formar un gobierno en el 2027.

El líder de los populares aseveró durante una visita a Melilla y junto a su presidente, Juan José Imbroda, que su partido va a «presentar un plan para dos ciudades fronterizas» que «no son la única frontera de España, sino la única frontera que tiene Europa en este continente» articulado en cinco ejes. El plan sería un asunto central a tratar semanalmente en su futuro Ejecutivo si es capaz de formarlo. El dirigente gallego se siente confiado porque Bruselas avaló tratar la cuestión como un asunto fronterizo que afecta a la UE .«Europeizando esta situación somos más y tenemos más fuerza», destacó.

Feijoo esquematizó su futuro plan alrededor de cinco puntos. El primero de ellos, relativo a la soberanía, porque «no se puede subarrendar al país vecino». El segundo, que todas las decisiones de política exterior, que competen al Gobierno, pasen por el Congreso. En el tercer punto, el jefe de Génova incidió en la seguridad fronteriza para que sea «seria, que se reconoce y que se respeta por los dos países que la comparten».

Con el aval del Parlamento Europeo para reconocer las ciudades autónomas como la frontera sur de la Unión, Feijoo insistió en reforzar la dimensión comunitaria de Ceuta y Melilla y, finalmente y como quinto punto, insistir en tratar la crisis como «un reto a la estructura del Estado español, a las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas».

El jefe de los populares abordó también medidas como reducir las cuotas de la Seguridad Social y del Impuesto de Sociedades, mejorar la inversión en los servicios públicos o reforzar la conexión aérea con Melilla, entre otras acciones.

Premios para el servicio secreto

Parte de las críticas a la gestión socialista de la entrada masiva de migrantes a Ceuta —por parte del PP y de los socios habituales del Gobierno— fue el papel que desempeñó el Centro Nacional de Inteligencia y si se produjo un aviso con antelación para anticipar la llegada y prevenirla. El desempeño de los servicios de inteligencia abrió una discordia entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ayer, la primera visitó la sede del CNI para condecorar a varios miembros «en el marco de los encuentros habituales con el personal que presta sus servicios en el centro», según una nota remitida por su cartera. La ministra reiteró que tanto ella como la directora del centro, Esperanza Casteleiro, están a disposición de la comisión de secretos del Congreso para comparecer cuando se requiera.

La cita se produjo además una semana después de que la Moncloa desclasificara los documentos de la crisis migratoria.

Aznar acusa a Sánchez de «cobardía y traición» por la gestión migratoria

Redacción / Agencias

El expresidente del Gobierno José María Aznar acusó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «cobardía, incompetencia y traición» al servir a los «intereses» de Marruecos y dar «la razón a los invasores». Advirtió de que la convivencia puede «estallar» porque la situación es «insostenible», defendió militarizar Ceuta.

En una entrevista en Antena 3, Aznar afirmó que en Ceuta «se ha quebrado la integridad territorial de España y la soberanía nacional de España» y señaló que en esa situación la reacción del Gobierno fuera «un caso insólito en la historia» al «darle la razón a los invasores» marroquíes.

A su entender, «sin ninguna duda» se debería militarizar la ciudad autónoma. «Los militares tienen la obligación constitucional de defender el país. Y el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar nuestras fronteras, de garantizar nuestra seguridad y de hacer que los militares garanticen la integridad del territorio español. Esa es la Constitución, eso es hacer política», enfatizó el expresidente.

Imbroda señala a Saiz

Por otra parte, el Gobierno de Melilla de Juan José Imbroda acusó ayer a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de viajar a la ciudad autónoma para «provocar» y «tomar el pelo» a la ciudadanía con sus declaraciones ante la falta de hechos que, a su juicio, caracteriza la gestión estatal.

En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente segundo de la ciudad autónoma, Miguel Marín, acusó a Saiz de «intentar apropiarse de los logros del Gobierno de Rajoy», lo que considera inadmisible, y lamentó que haya «perdido una oportunidad» en su viaje a Melilla para explicar la falta de inversiones para paliar los problemas de la ciudad. Se refirió a los transportes aéreo y marítimo, la educación, en la que Melilla tiene «los peores indicadores de Europa», o la sanidad, por lo que vio la visita como un viaje «para tomar el pelo a los ciudadanos».