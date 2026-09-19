Feijoo eleva la presión para que el líder del PSOE revele si contactó con Rabat

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, charlando en el Congreso con la portavoz del grupo, Ester Muñoz, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo Sergio Pérez | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, mantendrá su ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que desvele si ha hablado con las autoridades marroquíes, en especial con el rey Mohamed VI, sobre la «invasión» de Ceuta y el retorno de los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva a finales de julio. Con ese objetivo, registró varias preguntas en el Senado para saber qué «gestiones» ha realizado ante Rabat para facilitar esas devoluciones. «Queremos conocer el despliegue diplomático del Gobierno de España para defender Ceuta y saber si ha hablado con el rey de Marruecos. Queremos que nos diga cuándo, cómo y qué», indicaron a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

Feijoo llevó este asunto a sede parlamentaria el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. «¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué les ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta y qué le han respondido?», preguntó expresamente a Sánchez. Sin embargo, las preguntas no obtuvieron respuesta, un silencio que Feijoo calificó de «vergüenza». La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, retomó poco después esa petición de aclaraciones: «¿Ha llamado al rey de Marruecos? ¿Por qué no contesta?», le exigió sin éxito.

Además, el PP anunció este sábado que ha registrado en el Senado peticiones de comparecencia en sus respectivas comisiones de los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Exteriores (José Manuel Albares), que se ausentaron de las mismas en agosto de las que estaban convocados para dar explicaciones por la crisis de Ceuta, porque optaron por darlas en el Congreso.