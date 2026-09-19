Un ex guardia civil de 85 años ahoga hasta la muerte a su nuera con un cinturón

Policía Nacional

Un hombre de 85 años fue detenido este sábado por asesinar supuestamente a su nuera, de 47, en el barrio de Arganzuela, en Madrid capital. Según las primeras pesquisas, el agresor, un ex guardia civil jubilado de 85 años, mató a la mujer, que presentaba síntomas de haber sido estrangulada, ahogándola con un cinturón y después avisó a su hijo, al que le dijo que había hecho «algo muy grave» y que estaba esperando a que llegara la Policía.

El suceso ocurrió a las 10.30 de la mañana. Los agentes de Policía Municipal fueron los primeros en llegar al inmueble, ubicado en la calle Ferrocarril 30, donde encontraron a la mujer, de origen asiático, tumbada en la cocina y en parada cardiorrespiratoria. En ese momento, iniciaron maniobras de soporte vital básico, pero no pudieron salvar su vida.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.