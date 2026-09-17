Vivas ve una «salida de tono» en las palabras de Sánchez sobre los menores en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en el Parlamento Europeo. Nicolas Maeterlinck / Belga / Europa | EUROPAPRESS

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tachó de «salida de tono» las recientes palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que remitía a los periodistas a preguntar al dirigente ceutí por la presencia de menores en las calles. Recordó que la competencia para la identificación y filiación de cualquier persona que entra en territorio nacional corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, antes de ser puestos bajo la tutela de la autonomía.

Según aseguró, el Gobierno debería dejar de «estar centrado» en atacarlo a él como «modesto alcalde o presidente» de Ceuta, y poner «todas sus capacidades, sus energías, incluidas las políticas», para tratar de solucionar la grave crisis que padece la ciudad autónoma. «Que se metan conmigo todo lo que quieran, a mí esto me importa mucho menos que se empleen a fondo para conseguir el objetivo», sostuvo.

Vivas explicó que cuando se trata de menores, es la propia Delegación del Gobierno quien los pone a resguardo, bajo la tutela de la ciudad autónoma, que es quien tiene la competencia. Criticó la gestión del Ejecutivo y reprochó al Gobierno que tras 50 días no se conozca la cifra exacta de personas que permanecen en la ciudad. Reclamó por ello «voluntad, medios, organización y una dirección adecuada».