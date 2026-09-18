Valencia y Cataluña reviven el miedo a la dana con retrasos en las alertas

Un paso inferior inundado en Aldaya (Valencia), supervisado por un operario. Ana Escobar | EFE

El área del levante español volvió a vivir en la noche del miércoles y durante la mañana del jueves horas de tensión por las intensas precipitaciones que dejaron destrozos materiales, vuelos y horarios lectivos suspendidos en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Cataluña, donde hubo que lamentar además un muerto.

La Generalitat catalana envió un mensaje a través de ES-Alert y mantuvo durante la mañana de ayer la alerta roja por inundaciones en la provincia de Barcelona. En Olivella, un conductor perdió la vida al quedar atrapado por el agua tras pasar una riera. Fueron 1.130 las llamadas al 112 mientras que los bomberos gestionaron 216 avisos de incidencias relacionados con las lluvias.

En la Comunidad Valenciana, el fantasma de la dana del 2024 se paseó por los pueblos de la «zona cero» como Paiporta, Torrente y los barrancos de la Albufera y Poyo-Saleta, donde llegaron a caer 100 litros por metro cuadrado en 30 minutos. El aeropuerto de Valencia suspendió sus servicios temporalmente, así como Metro Valencia, y el partido de La Liga entre Levante y Athletic también quedó aplazado. Más de 94.800 alumnos se quedaron sin asistir a clases y varias carreteras sufrieron congestiones, entre ellas la A-3 y la A-9. Y el sistema de ES-Alert volvió a desatar un terremoto político.

La Asociación de Víctimas de la Dana dejó constancia de que recibir el aviso a las 22.08 de la noche era llegar tarde. «El sistema Es-Alert está para ser utilizado como alerta, no para que se envíe cuando ya está todo inundado. Eso es una irresponsabilidad [...]. ¿De qué sirve si llega cuando las carreteras y los túneles ya están cortados, y los garajes anegados?».

El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, respondió, no obstante, que «todos los planes y todos los avisos funcionaron perfectamente» a través de informes y criterios «técnicos» del Cecopi. La líder de Compromís, Mónica Oltra, adujo, sin embargo, que fue «otra irresponsabilidad» del PP, que no ha «aprendido» la lección de la dana. Vox, por su parte, cargó contra las «políticas» de «fanatismo climático» de Pedro Sánchez.

En la Región de Murcia, también se tuvo que rescatar a media docena de conductores, se produjeron daños materiales en la cubierta de un supermercado de El Algar, y se cayó un muro perimetral en Los Dolores.

Ayudas de Bruselas

En este contexto, Extremadura y Andalucía, que podrían enfrentar lluvias de mismo calado en los próximos días según la Aemet, recibieron el anuncio de Bruselas de las primeras ayudas por los temporales del pasado invierno.

La Comisión Europea (CE) propuso conceder a España 149 millones de euros del Fondo de Solidaridad tras haber recibido en verano una primera dotación de 37,26 millones de euros. El paquete, no obstante, tiene que recibir aún el visto bueno del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea para ser desembolsado en un único pago.

El Ministerio de Hacienda solicitó en abril la ayuda destinada a «operaciones de limpieza, alojamiento provisional y servicios de rescate, además de financiar medidas para asegurar infraestructuras de prevención y proteger el patrimonio cultural», como recoge Efe, pero no cubre el total de los daños, que asciende a más de 1.000 millones según la cartera. La cantidad solicitada obedece a las cuantías que pueden solicitarse como máximo al Fondo.

ES-Alert, el sistema de aviso testado en Galicia

Está activa desde febrero del 2023, pero en octubre del 2024 la Comunidad de Madrid la puso por primera vez en funcionamiento. Lo hizo para notificar a su población de forma masiva los riesgos de la dana que se estaba acercando a la zona, al igual que a otros puntos de la Península. Ayer, se volvió a emitir un aviso en el archipiélago balear, donde no hubo que lamentar incidencias graves ni daños materiales: «Alerta de Protección Civil 112- Illes Balears. Máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Evite desplazamientos y actividad al exterior. No se acerque a torrentes, rieras ni zonas inundables, evite zonas bajas y sótanos. Si entra agua, suba a plantas superiores». Un mensaje masivo a todos los dispositivos móviles de la región y sin tocar los datos personales de ningún ciudadano.

Es-Alert se diseñó como un sistema de avisos automáticos para informar a la población en situaciones de emergencia. Las alertas se envían a todos los teléfonos móviles de la zona afectada por una situación de peligro o catástrofe. Es el conocido como «112 inverso» y está disponible en cualquier parte del territorio español con cobertura de telefonía móvil, ya sea 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G.

El aviso facilita que la población pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otras emergencias.

Los envíos se realizan tanto en español como en inglés, teniendo en cuenta que los mensajes pueden ser de vital importancia en zonas turísticas. Además, los teléfonos emiten una señal acústica durante varios segundos.

Prueba piloto en Maceda

El mensaje llega a los usuarios de la zona indicada a través de la tarjeta SIM. Es decir, el sistema sabe cuál es la ubicación de la misma, pero no sabe nada de los datos del titular del teléfono.

El sistema se integra en la Red de Alerta Nacional y precisamente fue en Galicia donde se comenzó a probar en octubre del 2022. El concello ourensano de Maceda fue el municipio elegido por el Ministerio de Interior para testar las alertas. Su elección no fue aleatoria, se buscó probarlo en una población rural con dispersión poblacional. Además, se consideró que un ensayo en grandes urbes podría generar una situación de alarma, que no es lo que se pretendía con la prueba. El objetivo era comprobar la respuesta de los repetidores de señales móviles de las compañías de telefonía para verificar que, en el caso de una emergencia real, el mensaje llegase al teléfono de todas las personas que en ese momento se encontrasen en un área cercana. Y funcionó.