Nuevos indicios ponen contra las cuerdas al hijo del fundador de Mango

Jonathan Andic sale del juzgado tras depositar el millón de euros de fianza el pasado mes de mayo Stringer | REUTERS

A medida que avanza la instrucción de la causa por la muerte del fundador de Mago, el empresario turco Isak Andic, las sospechas contra el primogénito aumentan. Tanto que el viernes su defensa, dirigida por el penalista Cristóbal Martell, tuvo que salir al paso de una información publicada por La Vanguardia, según la cual Jonathan Andic se habría interesado por las extraña terapia de simulación de caídas propuesta por su terapeuta, Maria Julia Lüderwaldt, que medió en el conflicto entre padre e hijo.

Según confesó a los Mossos Johanna, profesora de inglés y estrecha colaboradora de esta, cuya existencia se desconocía hasta el pasado mes de junio, Lüderwaldt le pidió que buscara rutas con barrancos en el entorno de Barcelona. Como la de Montserrat, en la que acabaría hallando la muerte el magnate de la moda el 14 de diciembre del 2024, al precipitarse al vacío cuando recorría el sendero a solas con su hijo. Al parecer, una parte del tratamiento consistía en llevarlo a la montaña de Montserrat, donde la terapeuta representaría el papel de la madre y se colocaría al borde de un precipicio previamente seleccionado. Después, conminaría a su paciente a empujarla por el barranco. «Así comprobaría su incapacidad de hacerlo», explicó la profesora de inglés a los agentes, siempre según el rotativo catalán. Johanna declaró que el propio Jonathan se mostró «muy interesado» por esta terapia, por extraña que parezca, y que prueba de este manifiesto interés acompañó a Jonathan a la ruta de Collbató solo siete días antes de que se despeñara su padre.

Desmentido

La noticia causó un enorme revuelo, hasta el punto de que la defensa del hijo del fundador de Mango se vio forzada a emitir un comunicado para negar que este «conociera o se interesara» por terapias de simulación de caídas en la montaña. En la misma nota, denunció una supuesta vulneración del derecho de su cliente a la presunción de inocencia, algo que estaría ocurriendo «desde el mismo día de su detención», el pasado 19 de mayo. La jueza de Martorell (Barcelona) que instruye el caso, Raquel Nieto, decretó aquel mismo día prisión provisional eludible mediante una fianza de un millón de euros, que el presunto homicida depositó en cuestión de horas. El auto de prisión fue recurrido por Martell ante la Audiencia de Barcelona, que debería haberse pronunciado ya sobre la cuestión.