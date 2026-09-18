La jueza del caso del ático del Gobierno de Ayuso sigue adelante y pide a la Fiscalía que defina la competencia

Vista del edificio en el barrio de Chamberí donde está situado el ático que ha adquirido la empresa pública Planifica Madrid y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal Borja Sanchez-Trillo / EFE

La investigación judicial sobre la compra por 6,3 millones de euros del ático de lujo de la madrileña calle General Martínez Campos por parte de Planifica Madrid afronta su primer cruce procesal relevante. La magistrada Rosario Espinosa Merlo ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie expresamente sobre si la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid es competente para continuar con las diligencia que investigan la todavía inexplicada adquisición de este inmueble por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La jueza ordena pasar los autos al ministerio fiscal para que «informe sobre competencia de esta Plaza y lo que a su derecho convenga» y añade que, una vez recibido ese criterio, «se acordará lo que proceda». La causa, las diligencias previas 2317/2026, figura abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa y tiene como denunciada a Planifica Madrid Proyectos y Obras.

El movimiento llega después de que se hayan acumulado en el juzgado diferentes iniciativas relacionadas con la adquisición del inmueble por parte del Ejecutivo de Ayuso. La resolución da por recibidos los escritos presentados en nombre de Más Madrid, el PSOE y el partido extraparlamentario Iustitia Europa y ordena unirlos a la causa. Además, dispone formar piezas separadas con la documentación aportada por Iustitia Europa y el PSOE.

La investigación tiene su origen en la compra realizada esta primavera por Planifica Madrid, empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. El inmueble, situado en el número 35 del paseo de General Martínez Campos, en Chamberí, fue adquirido en abril por 6,3 millones de euros después de una búsqueda previa de propiedades en esa zona de Madrid.

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Esa búsqueda es uno de los puntos que más controversia ha generado desde que trascendió la operación. Entre enero y marzo, Planifica Madrid recibió el encargo de localizar una vivienda de entre 250 y 400 metros cuadrados, con una gran terraza y situada en Chamberí o sus alrededores. En ese encargo inicial no se especificaba que el inmueble tuviera que ser una oficina o una sede administrativa. Antes de cerrar la compra de General Martínez Campos se valoró otra opción en el paseo del Pintor Rosales, de unos 350 metros cuadrados y unos 200 de terraza, ofertada por cuatro millones de euros.

Finalmente se escogió el ático de General Martínez Campos, una vivienda de 485 metros cuadrados y una gran terraza que llevaba anunciada desde finales de enero por 6,6 millones. La operación se cerró el 14 de abril por 6,3 millones después de varias semanas de negociación y con la intermediación de una inmobiliaria especializada en vivienda residencial de alta gama.

Las explicaciones sobre el destino del inmueble fueron cambiando después. La Comunidad sostuvo inicialmente que podía utilizarse de forma temporal mientras durasen las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Más adelante se habló de reuniones, despachos y de la posibilidad de alojar ocasionalmente a autoridades. Una memoria elaborada después de la compra llegó a justificar espacios de trabajo, descanso y alojamiento para situaciones de crisis. Todo ello chocó con una circunstancia relevante: el ático tenía uso residencial y no constaba un cambio de uso que permitiera convertirlo sin más en una oficina administrativa.

Visita de Ayuso

La propia presidenta madrileña terminó visitando el inmueble después de su adquisición, en junio o a comienzos de julio. Su entorno negó que lo hubiera conocido antes de la compra y también rechazó que Planifica lo hubiese adquirido exclusivamente para ella. Sí consta, en cambio, que un asesor había visitado previamente la vivienda durante el proceso de selección.

La polémica creció cuando, apenas tres meses después de comprarlo, el Gobierno regional decidió desprenderse del ático. Planifica Madrid lo incluyó en un proceso de venta junto a otros inmuebles y fijó un precio de salida cercano a los 6,7 millones. La Comunidad vinculó la operación a la obtención de fondos para actuaciones de reconstrucción tras los incendios, después de haber descartado ya su utilización como espacio institucional.

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Ese intento de venta acaba de fracasar. El concurso para enajenar el inmueble quedó desierto este miércoles al no presentarse ninguna oferta válida, por lo que el ático sigue formando parte del patrimonio de Planifica Madrid. La secuencia ha reforzado la controversia sobre una operación que pasó en pocos meses de ser presentada como una solución para necesidades institucionales de la Presidencia a convertirse en un activo que la Comunidad trató de vender sin encontrar comprador.