Galicia recibirá a ocho menores migrantes procedentes de Ceuta esta semana y la Xunta avisa: «Estamos ao límite»

Centro de acogida de Los Rosales, en Ceuta Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Galicia recibirá a ocho menores migrantes procedentes de Ceuta esta semana, según ha informado este jueves la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien ha lanzado un aviso: la Comunidad «foi e sempre será solidaria», pero está «ao límite» de su capacidad residencial de acogida a menores migrantes no acompañados.

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«Galicia sempre negociou có Gobierno a acollida de menores, pero tamén temos que informar a todos os veciños e veciñas da comunidade de que siguen recibindo novas derivacións por parte do Gobierno de España», ha trasladado, en declaraciones a los medios en Baiona, donde ha visitado la parcela propuesta por el Ayuntamiento en el marco del proyecto para la construcción de una nueva residencia.

De hecho, ha agregado que esta misma semana llegarán a Galicia ocho adolescentes provenientes de Ceuta. Fuentes de la Consellería de Política Social han rechazado concretar más datos en aras de la protección de los menores, pero sí trasladan que las derivaciones son continuas y desde la ciudad autónoma se producen desde hace año y medio.

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En esta coyuntura, Fabiola García ha lanzado un aviso: «Galicia está ao límite da súa capacidade residencial de acollida de novos menores extranxeiros non acompañados».

En este escenario, ha exigido al Gobierno que dirige Pedro Sánchez «un control de fronteiras claro» y que, en el caso de nuevas derivaciones, dialoguen con las comunidades. «Non podemos continuar recibindo menores extranxeiros non acompañados sin financiación», ha aseverado.